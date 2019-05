Il manager dei Reds parla in conferenza stampa prima della finale di Champions League: "Siamo diversi da un anno fa. Quella sconfitta ci ha fatto ripartire".

di Marco Ercole - 31/05/2019 18:05 | aggiornato 31/05/2019 18:12

Manca solo un giorno ormai all'attesissima finale di Champions League al Wanda Metropolitano. Per il Liverpool di Jurgen Klopp sarà l'occasione di cancellare la sconfitta dell'anno scorso contro il Real Madrid, di fronte però a un Tottenham che vuole provare a vincere per la prima volta il trofeo.

Il manager dei Reds è apparso come sempre rilassato nella conferenza stampa della vigilia e ha scherzato con i giornalisti. A partire da quando ha dovuto spiegare cosa avesse imparato rispetto alla finale di un anno fa:

Dall’anno scorso ho imparato che anche una rovesciata da 18 metri può essere un gol. Questa sarà una finale molto intensa, difficile dire chi sia favorito. Abbiamo vinto due partite contro di loro per 2-1. Mi piacerebbe ripetere quanto accaduto con il Barcellona. Il Tottenham è molto forte e ha qualità. Dipenderà anche dal clima, sembra che farà molto caldo e questo potrebbe influire sulla prestazione. Potremmo anche arrivare ai rigori.

Champions League, il Liverpool di Klopp si prepara

Champions League, Klopp prima della finale

Poi, sul suo personale ruolino di marcia nelle finali (6 perse), il tecnico risponde in questo modo:

Avversari diversi, situazioni diverse. Se conoscessi il motivo per cui ho perso 6 finali di fila, tutti dovrebbero preoccuparsi. Ho avuto poca fortuna? Se lavori è più facile che sia dalla tua parte. Non penso di avere avuto una carriera sfortunata: poteva andare meglio o peggio. È vero, ho perso una finale di Champions League, ma dal 2012, escluso il 2017, sono sempre arrivato in una finale con la mia squadra. Forse ho solo il record semifinali vinte... Se fossi egocentrico mi riterrei un perdente, ma credo di essere una persona normalissima. Comunque non è interessante, siamo qui perché vogliamo vincere. Ciò che è accaduto in passato non intacca la mia fiducia.

Firmino recuperato, ma ancora in dubbio

Per quanto riguarda la formazione del Liverpool che scenderà in campo nella finale di Champions League, Jurgen Klopp non intende dare vantaggi a Pochettino:

Firmino sta bene dal punto di vista della condizione, ma non so se scenderà in campo. Lasciamo qualche punto interrogativo, è meglio.

Il manager dei Reds dice la sua anche sulla possibilità di modifica del format attuale del torneo: