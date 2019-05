Il trasferimento sarebbe stato deciso in primavera e si farà nonostante le perplessità dello spogliatoio blaugrana: lo sostiene il programma radiofonico El Larguero, che afferma di avere documenti che lo confermano.

di Simone Cola - 31/05/2019 13:00

La vicenda di calciomercato relativa al trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona, qualche settimana fa dato per scontato e ultimamente messo in discussione dalle voci che parlavano di uno spogliatoio blaugrana contrario all'arrivo del francese, è a una svolta. A luglio Le Petit Diable lascerà l'Atletico Madrid per trasferirsi in Catalogna, mettendosi a disposizione del tecnico Valverde e dei nuovi compagni.

A sostenerlo, spazzando via il campo da dubbi ed equivoci, è il seguitissimo programma radiofonico El Larguero in onda su Cadena Ser, che racconta di un accordo già sancito tra le parti a marzo e che diventerà effettivo dal 1° luglio, quando il Barcellona pagherà la clausola rescissoria che lega il francese all'Atletico Madrid - che in quel momento scenderà da 200 a 120 milioni di euro - ufficializzando il suo secondo colpo di mercato dopo l'acquisto di Frenkie de Jong dall'Ajax avvenuto a gennaio per 75 milioni di euro.

Le voci relative ai malumori dello spogliatoio blaugrana, perplesso di fronte a un'operazione così importante che avrebbe di fatto rivoluzionato l'attacco dei campioni di Spagna, non sarebbero dunque altro che voci. Magari veritiere, ma che non fermeranno un'operazione decisa già da tempo e che negli ultimi tempi era apparsa in forse. A sostegno di quanto detto, El Larguero ha annunciato anche di essere in possesso di documenti che presto verranno alla luce e che confermano che l'accordo tra il Barcellona e Griezmann sia già stato firmato.

Le voci che parlano di un Messi scontento dell'arrivo di Griezmann al Barcellona non fermeranno un accordo, quello tra il francese e il Barcellona, che secondo El Larguero sarebbe già ufficiale.

La decisione di Antoine Griezmann di lasciare l'Atletico Madrid, club in cui gioca dal 2014 e con cui ha messo a segno 133 reti in 257 partite, sarebbe arrivata dunque ben prima dell'annuncio ufficiale del giocatore via social network e tutt'altro che improvvisa. A 28 anni, dopo aver vinto con i colchoneros Europa League, Supercoppa UEFA e Supercoppa di Spagna, consacrandosi come uno dei migliori attaccanti in circolazione a livello mondiale, il francese avrebbe optato per il Barcellona già a marzo.

Una vera e propria scelta di vita: il francese vuole competere per i più importanti trofei a livello nazionale e continentale e per farlo è persino disposto a guadagnare meno di quanto gli avrebbe garantito l'Atletico Madrid, club con cui si è reso conto di essere lontano dal vertice. Non a caso l'accordo con il Barcellona sarebbe stato messo nero su bianco a marzo, all'indomani della sconfitta contro la Juventus che ha sancito l'eliminazione dei colchoneros dalla Champions League.

A Barcellona Le Petit Diable troverebbe ad attenderlo un ambiente diviso: da una parte l'entusiasmo del tecnico Valverde e del croato Rakitic, felici tanto per le sue qualità tecniche e tattiche quanto per lo spirito di sacrificio in fase di copertura che aiuterebbe non poco la squadra in fase di non possesso, dall'altra un Messi che è apparso piuttosto freddo e una tifoseria che non ha dimenticato il gran rifiuto dell'estate 2018, quando Griezmann fece saltare un accordo che sembrava già fatto annunciando al mondo l'intenzione di restare a Madrid.

Come spesso accade nel calcio, lo scetticismo potrà essere cancellato dai numeri e dalle vittorie che il Barcellona conta di ottenere con Griezmann, considerato un acquisto di enorme spessore che rilancerà le ambizioni di un club che non si accontenta mai e che considera la stagione appena conclusa, dov'è arrivata "soltanto" la vittoria della Liga, negativa al di là delle dichiarazioni del presidente Bartomeu. Proprio il numero uno blaugrana, dopo aver confermato Valverde, si giocherà molta della propria credibilità con l'arrivo del francese campione del mondo: un'operazione già fatta, secondo El Larguero, e di cui lo spogliatoio, per quanto scettico, dovrà prendere atto.