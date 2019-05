L'ex ct ha rilasciato la prima intervista da allenatore nerazzurro.

31/05/2019

Dopo essere stato ufficializzato come nuovo allenatore dell'Inter, Antonio Conte è volato a Madrid insieme a tutta la dirigenza nerazzurra per assistere alla finale di Champions League, in programma domani sera al Wanda Metropolitano tra Tottenham e Liverpool. E intanto ha rilasciato un'intervista alla BBC, la prima successiva alla firma sul contratto fino al 2022 a 12 milioni di euro a stagione.

Sono in un club come l'Inter dalla grande storia, con le mie stesse ambizioni di vincere e costruire qualcosa di importante. Ho scelto di venire proprio per questo motivo. Per me questa è una nuova sfida, si apre un nuovo capitolo della mia vita. Sono uno dei migliori, alla Juventus ho vinto dei trofei e voglio ripetermi anche qui. Dobbiamo avere rispetto per la storia della società e riportarla ai fasti del passato

E quando gli chiedono di Romelu Lukaku, risponde:

Ora è difficile parlarne, abbiamo un piano per migliorare la squadra. Servono giocatori forti e ambizione per ridurre il gap con chi ci sta davanti. Per Lukaku non c'è stato nessun incontro, alle domande di mercato risponde il direttore sportivo Marotta. Noi pensiamo a quali primi passi compiere per lavorare insieme. Alexis Sanchez? Ripeto, chiedete al ds

Infine su Mauro Icardi: