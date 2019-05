Il terzino rompe gli indugi e si mette sul mercato: "Il mio tempo a Napoli è finito, voglio provare a vincere". Su di lui ci sono Atletico Madrid e Inter.

di MarcoValerio Bava - 31/05/2019 00:14

L'addio di Sarri lo ha ridimensionato. Nel numero di presenze e anche nel rendimento, aprendogli di fatto le porte del calciomercato. Non è stata una stagione indimenticabile quella di Elseid Hysaj, che spesso e volentieri ha dovuto lasciar spazio a Malcuit che soprattutto nella seconda parte di stagione è stato schierato titolare da Ancelotti. Non solo. A volte l'allenatore gli ha preferito anche Maksimovic fuori posizione. Basti pensare che nelle ultime cinque uscite, l'albanese è sceso in campo dal primo minuto solo una volta contro il Cagliari.

Solo 24 presenze da titolare in campionato, prestazioni non sempre convincenti. Tutt'altra musica rispetto alle 35 dall'inizio della stagione precedente con Sarri in panchina. Insomma, il terzino ex Empoli non è una prima scelta per Ancelotti: la scintilla tra i due non è mai scoccata e ora per Hysaj è tempo di decisioni.

Scelte drastiche, scelte che ridisegnano il futuro. Hysaj rompe gli indugi, lo fa parlando all'emittente albanese Digitab, delinea il suo domani che immagina e vuole lontano da Napoli. Non lascia margini per immaginare un prosieguo in azzurro, mette in chiaro le cose, manda un messaggio forte al club e a De Laurentiis che ora dovrà mettersi al tavolo e confrontarsi con il gioco del calciomercato, con i club interessati che punteranno a forzare la mano facendo leva sulla volontà del calciatore di lasciare la Campania.

Calciomercato, Hysaj: "Voglio andare via da Napoli"

Calciomercato, Hysaj tuona: "A Napoli ho chiuso"

Non saranno però trattative semplici. ADL è presidente che non svende e per l'albanese ha fissato il prezzo intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra importante per quelle pretendenti che già nelle scorse settimane avevano mostrato il loro interesse per Hysaj. Il club che si è fatto avanti con più forza è stato l'Atletico Madrid, ma occhio anche all'Inter che è a caccia di un terzino destro affidabile e che conosca bene il campionato italiano:

Sono pronto per una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Io non sono il tipo a cui piace rimanere troppo nello stessa società e nello stesso ambiente, non mi piace dire che mi trovo bene e che non ho ambizioni maggiori.

Hysaj è arrivato a Napoli nel 2015, venne acquistato dall'Empoli, ora dopo quattro anni sogna una nuova avventura e soprattutto spera di vincere trofei. Cosa che a Napoli non gli è riuscita.

La mia volontà è quella di fare nuove esperienze, conoscere un posto nuovo, nuove persone e una nuova squadra e perché no tentare di vincere qualcosa. Per me l'avventura con il Napoli è finita e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno.

Hysaj ha messo in chiaro le cose. Ora la palla passa al Napoli che dovrà sedersi al tavolo per ascoltare le offerte provenienti dal mercato.