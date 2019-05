"Cerco una nuova sfida", sono state le sue parole. Il Brescia potrebbe cogliere la palla al balzo e tentarlo proponendogli il ritorno in Italia, dove è già stato tra il 2014 e il 2017 accumulando 11 gol in 92 partite col Milan . Nel mirino del Brescia ci sono Emiliano Viviano, Gaetano Berardi, Perparim Hetemaj, Mattia Destro, Mariusz Stepinski e Alberto Paloschi.

Il Brescia è tornato in Serie A dopo 8 anni di digiuno. Al termine di una cavalcata straordinaria, le Rondinelle hanno ottenuto la promozione e ora si proiettano alla stagione che verrà. Il presidente Massimo Cellino ha tutta l'intenzione di allestire una squadra competitiva per mantenere la categoria.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK