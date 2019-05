Il Dottore annuncia al Mugello che non parteciperà al Rally di Monza il prossimo dicembre, ma gareggerà alla 12 Ore di Abu Dhabi con Uccio e il fratello Luca. E svela un retroscena sulla gag della bambola gonfiabile nel 1997.

di Luigi Ciamburro - 30/05/2019 22:43 | aggiornato 30/05/2019 23:21

Nonostante l'ultima vittoria al Mugello risalga al lontano 2008 la versa star del GP d'Italia è Valentino Rossi. Gran parte dei 100mila tifosi che arriveranno domenica all'autodromo toscano porteranno i suoi colori, si accalcano in massa nei punti nevralgici del paddock nella speranza di un selfie, un autografo, di poterlo vedere da vicino. L'ultimo trionfo nel campionato MotoGP risale ad Assen 2017, ma nessun avversario vanta il suo carisma. Quarto in classifica, qui è il re incontrastato con sette vittorie consecutive, ma anche quest'anno salire sul gradino più alto del podio sarà impresa molto difficile.

La Yamaha M1 2019 è ancora un retaggio dei ritardi della vecchia gestione, il motore quattro cilindri in linea pecca in termini di top speed sui rettilinei, l'erogazione del gas non è ancora fluida nelle ripartenze a bassa velocità. Molti i progressi rispetto all'anno scorso, ma anche gli avversari non restano a guardare e, per il terzo anno consecutivo, Honda e Ducati hanno lavorato meglio durante la pausa invernale. Il vento però è cambiato, ad agosto si comincerà a lavorare sul prototipo 2020, con largo anticipo, come accadeva negli anni più felici. A breve termine non resta che stringere i denti e aspettare che dal reparto di elettronica, con Michele Gadda impegnato in prima linea nei box al fianco di Flamign, Galbusera e Hitoshi Hoshino, arrivi quel dettaglio in grado di limare qualche difettuccio.

Aria di novità sia nel box che nella vita professionale di Valentino Rossi, che si avvicina al 2020, anno della grande decisione, con nuovi progetti. Dopo aver partecipato al suo primo Rally di Monza nel 1998 il prossimo dicembre salterà l'appuntamento diventato un consueto appuntamento di fine anno per incontrate i suoi tifosi. Il Dottore ha più volte espresso il desiderio di competere sulle quattro ruote all'indomani dell'addio alla MotoGP. Al Mugello è anche tempo dei primi grandi annunci: a fine anno salirà al volante della Ferrari 488 GT3 nel team Kessel. Un'impresa già riuscita a Jorge Lorenzo nel 2014 e che il pesarese ha intenzione di pareggiare.

Valentino Rossi: il retroscena della bambola gonfiabile

Valentino Rossi tra passato, presente e futuro. La concorrenza lo obbliga a restare ad un livello altissimo, come mai successo in carriera. La MotoGP è divenuta uno sport altamente professionale, dove la preparazione fisica, i dati della telemetria propri e dei compagni di squadra, ogni dettaglio deve essere approfondito per trovare quel decimo in grado di fare la differenza sugli avversari. Il campione di Tavullia adora fare tardi all'interno del box per avere tutto sotto controllo e aiutare gli ingegneri a capire la direzione da seguire per il setting della moto. Ma alcuni difetti di natura restano al momento senza risoluzione.

Quest'anno sotto certi aspetti siamo migliorati - ha detto a Sky Sport MotoGP -, ma perdiamo rispetto agli avversari in accelerazione. Anni fa eravamo i più veloci nelle curve, ora invece vanno tutti forte anche lì.

La gara del Mugello fa venire in mente pagine di storia memorabili, come i festeggiamenti del 1997 con la bambola gonfiabile come sfottò nei confronti dello storico rivale Max Biaggi. A distanza di oltre venti anni Valentino Rossi racconta un curioso retroscena.

Le idee nascevano al bar, volevamo fare una cosa assurda... Il fratello minore di Bagaro propose di portare una bambola gonfiabile del sexy shop. Dopo loro ebbero l'idea di scriverci Claudia Schiffer dietro, in quel momento Biaggi diceva di andare con Naomi (Campbell, ndr). Ma inizialmente non era un'idea nata contro di lui, era una stupidaggine fine a se stessa.

Nell'intervista a Guido Meda il campione di Tavullia annuncia che a fine anno non parteciperà al Monza Rally Show, dove lo scorso anno ha vinto sin troppo facilmente. Inizia una nuova avventura e al suo fianco due delle persone più vicine: il fratello Luca Marini e l'amico inseparabile Alessio Salucci.