Sabato, primo giugno, nella capitale svedese esordirà il sesto italiano al momento in UFC: parliamo di Danilo Belluardo, ex campione Venator FC, pronto a dimostrare il proprio valore nella più importante promotion di MMA al mondo.

di Giovanni Bongiorno - 30/05/2019 12:12 | aggiornato 30/05/2019 12:21

Nella serata del 1° giugno, a partire dalle ore 19.00, un orario perfettamente accessibile, andrà in onda la main card di UFC Stockholm, come di consueto su DAZN. Nello stesso evento, ma nel corso della card preliminare, esordirà in UFC l'ex campione dei pesi leggeri Venator FC e sesto italiano al momento nella miglior promotion di MMA al mondo, Danilo Belluardo (12-3).

Non è ancora chiaro se DAZN trasmetterà il match di Belluardo, dunque è bene munirsi di UFC Fight Pass per essere assolutamente sicuri di non perdersi il match del "Caterpillar" nostrano, impegnato contro un fighter ostico quale è Joel "El Fenomeno" Alvarez (15-2). Il fighter spagnolo è un vero talento delle sottomissioni e tutte le sue vittorie sono arrivate proprio tramite questo metodo, eccetto che per una, ottenuta via TKO.

Alvarez ha fallito il suo esordio in UFC, perdendo nel mese di febbraio contro Damir Ismagulov, e sarà sicuramente più agguerrito che mai nel match contro il nostro. Il ventiquattrenne Belluardo è un fighter completo, vanta 6 vittorie per TKO o KO, 3 per sottomissione e 3 per decisione e cavalca una striscia vincente di sei match, cinque dei quali vinti tramite finalizzazione.

UFC Stockholm: esordisce Belluardo, main event fra Gustafsson e Smith

Il match che coinvolgerà Danilo Belluardo sarà senz'altro ostico. Il fighter di origini siciliane è migliorato molto nelle ultime uscite, la sua evoluzione è evidente, specie per quanto riguarda la gestione dei momenti in gabbia. La vittoria del main event di Venator FC 5 - che gli è valsa anche il titolo di campione dei pesi leggeri - ha messo in luce tutte le qualità del Caterpillar italiano, dimostratosi un ottimo "grinder" (ovvero un fighter abile nel grappling, capace di limitare gli spazi all'avversario, pressandolo in maniera perpetua e di sporcare il match in quella fase al bisogno, mantenendosi sempre, o quasi, in vantaggio ed in posizione dominante) davvero resiliente, con ottime qualità dal punto di vista atletico e tattico. Belluardo è capace di adattarsi ai propri avversari e, quando riesce a trovare il ritmo, sa controllare da vero veterano gli incontri, riuscendo spesso a finalizzare o, eventualmente, ad arrivare alla decisione imponendosi in maniera netta.

Il suo avversario Joel Alvarez di certo però non regalerà nulla. Vero e proprio fenomeno delle sottomissioni che ha costruito la maggior parte della propria carriera nella sua Spagna, "El Fenomeno" vorrà raddrizzare il proprio andamento e rimettersi in carreggiata dopo il fallimento all'esordio in UFC. Il match avrà luogo nella categoria al limite delle 155 libbre e ci darà modo di vedere i miglioramenti ottenuti dal nostro a seguito del camp svolto in California, al Team Alpha Male di Urijah Faber.

Il main event

Main event assolutamente eccitante per tutti i fan, anche quelli casuali. Torna in scena il martello svedese Alexander Gustafsson, beniamino di casa e vero mattatore, di ritorno nella sua Stoccolma dopo appena due anni e la vittoria su Glover Teixeira. L'esperienza in casa precedente a quella contro il brasiliano fu la più traumatica in assoluto per Gustafsson, che venne praticamente annichilito davanti al suo pubblico da un Anthony "Rumble" Johnson in stato di grazia.

Anthony Smith, proprio come Gustafsson, è reduce da una sconfitta contro Jon Jones però, al contrario del suo avversario, lo statunitense riuscì ad arrivare ai punti contro il dominatore delle 205 libbre, pur venendo annichilito durante il match. Gustafsson ha dichiarato che una sconfitta contro Smith gli farebbe seriamente meditare il ritiro, visti i risultati non proprio eccitanti ottenuti nei suoi ultimi match e l'incapacità di trovare una continuità nelle vittorie.

Meno problematico l'impatto di Smith, al centro delle cronache per i suoi battibecchi con Luke Rockhold. "Lionheart" è a quota 3 vittorie e una sola sconfitta da quando è approdato nella divisione dei massimi-leggeri e ha davvero poco da perdere contro lo svedese, ragion per cui potremo probabilmente vedere un fighter molto più rilassato di quello visto contro Jones.

La sfida fra Rashad Evans ed Anthony Smith, vinta da "Lionheart" a UFC 225

Fra i due, il pugilato più tecnico applicato alle MMA appartiene a Gustafsson, vera e propria mitragliatrice dalla distanza. Il colpo secco però è l'arma più pericolosa di Smith, pericoloso da ogni angolazione e capace di assalti frontali difficilmente arginabili. Tecnico e molto potente, lo statunitense proverà probabilmente a puntare sull'esplosività del colpo singolo piuttosto che sulle combinazioni, terreno fertile invece per il martello svedese. Anche il footwork sarà probabilmente dalla parte di Gustafsson: "The Mauler" è un massimo-leggero atipico, non estremamente potente per quanto riguarda il colpo singolo, ma davvero pericoloso sulle combinazioni e molto veloce. Vinti solo due match sugli ultimi cinque disputati, come da lui stesso sottolineato, il match contro Smith sarà la vera prova del nove, uno snodo fondamentale nella carriera del trentaduenne ex contendente al titolo. Ma lo svedese parte sicuramente coi favori del pronostico.

La card dei massimi-leggeri

L'evento di Stoccolma, specie nella sua main card, sarà caratterizzato dai numerosi incontri nella categoria al limite delle 205 libbre. Ex contendenti al titolo come Volkan Oezdemir, ormai in caduta libera a quota tre sconfitte consecutive, e Jimi Manuwa, in una situazione simile, affronteranno rispettivamente Ilir Latifi, compagno di team di Gustafsson e wrestler ostile e difficile da contrastare per chiunque, fermato ai punti recentemente solo da Corey Anderson, e Aleksandar Rakic, che in molti indicano come il futuro della divisione. Il fighter austriaco si presenta con tre vittorie consecutive in UFC ed un record totale di 11 vittorie e una sola sconfitta. Il match contro Manuwa rappresenta per lui la grande occasione.

Sarà interessante anche seguire il match nella categoria dei pesi piuma fra lo striker Daniel Teymur e il fenomeno sudcoreano Sung Bin Jo, fighter completo, che promette spettacolo.

Il resto della main card

La main card, prima del main event, sarà così composta:

Volkan Oezdemir vs Ilir Latifi (pesi massimi-leggeri)

Jimi Manuwa vs Aleksandar Rakic (pesi massimi-leggeri)

Makwan Amirkhani vs Chris Fishgold (pesi piuma)

Damir Hadzovic vs Christos Giagos (pesi leggeri)

Daniel Teymur vs Sung Bin Jo (pesi piuma)

Il match di Danilo Belluardo è stato annunciato per le ore 16.00 e per vederlo bisognerà sottoscrivere l'abbonamento a UFC Fight Pass.