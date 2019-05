Doppietta stupenda dell'attaccante classe '92: un gol per tempo che fa esplodere la gioia del Tombolato. Domenica al Verona servirà vincere con due gol di scarto per centrare la Serie A.

0 condivisioni

di Daniele Rocca - 30/05/2019 22:53 | aggiornato 30/05/2019 23:00

È la notte di Davide Diaw. La sua doppietta consente al Cittadella di battere l'Hellas Verona nella finale d'andata dei playoff di Serie B. Un bottino importante in attesa della partita di domenica sera: alla squadra di Aglietti servirà una vittoria con due gol di scarto per ottenere la promozione in massima serie. In quel caso farebbe valere il miglior piazzamento nella regular season.

Ma non è ancora il momento di guardare così in avanti. Adesso è giusto soffermarsi sulla prestazione dell'attaccante nato in Friuli da mamma italiana e papà senegalese. Un ragazzo che ha realizzato il suo sogno: da semplice magazziniere a trascinatore del Cittadella, che adesso sogna la Serie A.

Dopo il gol al Benevento, Diaw fa anche meglio contro il Verona. Quinto gol nelle ultime sei partite per il ventisettenne, scoperto dalla Virtus Entella e diventato grande con la maglia granata. Menzione speciale anche per Paleari: le sue parate hanno tenuto in piedi la squadra di Venturato, che si conferma una delle migliori difese della Serie B. Il verdetto finale arriverà solo dopo la sfida del Bentegodi.

Getty Images Il colpo di testa vincente di Davide Diaw

Serie B, Cittadella Verona: la cronaca della partita

Divertimento ed equilibrio. Sono questi i fattori che non mancano al Tombolato: la finale d'andata dei playoff regala buoni ritmi, soprattutto nei primi minuti di gioco. Sono i padroni di casa a spingere sin da subito sull'acceleratore. L'occasione per il vantaggio arriva dopo appena cinque minuti: corner battuto corto, cross perfetto di Rizzo per la testa di Diaw.

È il quarto gol nelle ultime sei partite per il centravanti di Cividale del Friuli. Incornata sotto misura a battere Silvestri, ma che dormita da parte dei centrali dell'Hellas. Sia Dawidowicz che Empereur si fanno trovare impreparati e per Diaw è un gioco da ragazzi metterla dentro. La reazione del Verona però è immediata. Al minuto numero 11 Laribi si mette in proprio e dalla distanza colpisce un palo clamoroso.

La disperazione dell'attaccante italo-tunisino, il più pericoloso dei suoi nella prima frazione. Dopo lo spavento il Cittadella si riorganizza e cerca di mantenere il gol di vantaggio: squadra corta e linee di passaggio chiuse, gli ospiti non trovano la chance giusta per trovare il pareggio. C'aveva sperato Di Carmine, ma l'azione alla mezz'ora viene interrotta dal guardalinee per il fuorigioco iniziale di Laribi.

La ripresa

Nessun cambio al rientro in campo delle squadre. Nessuna novità anche per quanto riguarda la trama del match: il Cittadella costruisce le migliori occasioni da palla inattiva. Proprio come nel primo tempo, al quinto chance per Pasa imbeccato da Iori, stavolta però la conclusione del numero 20 finisce alta sopra la traversa.

Nel primo tempo il palo, nel secondo la manona di Paleari a negare il pareggio del Verona. Colpo di testa di Colombatto su traversone di Laribi, il pallone schizza sul terreno di gioco, ma il portiere riesce comunque a distendersi e deviare in calcio d'angolo. Un miracolo, non c'è altro modo per definirlo.

Aglietti cerca di dare la svolta con i cambi: dentro sia Lee (fuori Laribi) e Pazzini (fuori Di Carmine). Un quarto d'ora per il Pazzo, che si trova a guidare l'attacco con Matos e Lee. È del sudcoreano il tentativo migliore dell'Hellas, ma Paleari chiude ancora una volta con un intervento reattivo sul primo palo. E nel momento migliore degli ospiti, arriva il raddoppio della squadra di Venturato.

È ancora Diaw a segnare. Pallone geniale di Iori per Moncini, uscita disperata di Silvestri che intercetta il pallone, che però arriva sui piedi dell'attaccante avversario. Non ci pensa due volte. Tiro di prima con la porta sguarnita, è tripudio Cittadella. Nel finale Pazzini colpisce la traversa, non prima che Paleari devi il pallone. Altro miracolo e due gol di vantaggio in attesa del ritorno domenica sera.

Diaw migliore in campo

Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato il match winner Diaw:

La mia miglior partita? Diciamo di sì, sono contentissimo, non era assolutamente facile vincere questa partita, contro una squadra fortissima. Ho realizzato la prima doppietta tra i professionisti. Ma c’è il ritorno, a casa loro, non è finita. Dobbiamo essere contenti ma stare sul pezzo. Il mister? C’è tanto di lui sia nella mia crescita che in quella della squadra. Cura molto il particolare, crede in tutti e si vede quando fa giocare anche qualche ragazzo che non gioca da tanto, quindi tanto di cappello.

Poi una battuta su Paleari: