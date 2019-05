Il primo trofeo della sua carriera non poteva arrivare in maniera migliore: Maurizio Sarri e il suo Chelsea escono trionfatori dalla finale di Europa League a Baku, dominata e vinta per 4-1 contro l'Arsenal.

Nel post partita sono arrivate le dichiarazioni del tecnico dei Blues ai microfoni di Sky. Sarri ha espresso tutta la sua felicità che ha reso la sua prima stagione alla guida dei londinesi ancora più memorabile.

Dopo il fischio finale Hazard ha annunciato che nella prossima stagione non giocherà più al Chelsea. L'allenatore ha commentato questa notizia e poi parlato del suo futuro che però non è ancora certo.

Mi dispiace per Hazard, è un giocatore straordinario che può ancora migliorare. Il mio futuro? Ora si festeggia, da domani con la società parleremo. Ho 2 anni di contratto e con il club vedremo come migliorarci, non ci sono grandi problemi ma il confronto è obbligatorio. Negli ultimi giorni sono stato dato per certo a Roma, Milan e Juventus, sono voci che non fanno effetto. I tifosi del Napoli mi stanno implorando di non andare alla Juve? Il rispetto da parte mia lo avranno sempre, l'anno scorso sono andato all'estero per questo evitando di passare direttamente in una squadra italiana. Ma la professione a volte ti porta a fare altri tipi di percorso. Questo però non cambierà nulla nel rapporto che ho con Napoli e i tifosi, a cui dedico la vittoria.