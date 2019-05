Tramontato Gasperini, il club giallorosso continua a cercare il nuovo allenatore: in pole il serbo, che ha ottimi rapporti con il neo ds Petrachi.

30/05/2019

Messa ormai definitivamente alle spalle una stagione da dimenticare, che l'ha vista mancare la qualificazione in Champions League e costretta a ridisegnare nuovamente il proprio progetto, la Roma cerca di guardare al futuro con ottimismo e prosegue nella ricerca di un nuovo allenatore che le permetta di rilanciarsi immediatamente. Obiettivo non semplice, dato che l'allenatore più in voga del momento, che sembrava a un passo, all'ultimo si è tirato indietro: Gian Piero Gasperini resterà all'Atalanta, squadra che ha creato a propria immagine e somiglianza e con cui affronterà l'inedita avventura in Champions League.

Una scelta - suggellata dal rinnovo del tecnico con gli orobici fino al 2022 ufficializzato ieri - che ha spiazzato la Roma, che adesso valuta le alternative. I nomi in taccuino sono quelli di Roberto De Zerbi, Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri, ma sono seguite anche le piste che portano all'estero e ai portoghesi Paulo Fonseca e Nuno Espirito Santo.

Secondo Sky Sport però la pista che ultimamente starebbe prendendo sempre più piede è quella relativa a Sinisa Mihajlovic, che nella seconda metà della stagione ha letteralmente trasformato il Bologna restituendogli carattere e anima e trascinandolo a una salvezza anticipata che a fine gennaio, data del suo arrivo in Emilia, sembrava pura utopia. Il serbo vanta un fortissimo legame con il neo direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi e sarebbe visto come l'uomo giusto per rilanciare una società che si prepara all'ennesima ripartenza e che stavolta non vuole - né può - commettere errori.

Sinisa Mihajlovic ha concluso la stagione salvando il Bologna, che ha guidato per 17 partite ottenendo 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Roma, l'ultima idea per la panchina? Sinisa Mihajlovic

Serbo di Vukovar, città dov'è nato il 20 febbraio del 1969, Sinisa Mihajlovic vive in Italia dal 1992, da quando cioè arrivò come calciatore per vestire proprio la maglia della Roma. Punto di forza della Stella Rossa capace di vincere la Coppa dei Campioni l'anno precedente, dopo due anni in giallorosso si trasferì alla Sampdoria per poi indossare successivamente le maglie di Lazio e Inter, club dove nel 2006 ha appeso gli scarpini al chiodo.

Iniziata immediatamente la carriera di allenatore come vice dell'allora tecnico nerazzurro Roberto Mancini, Mihaijlovic si ritrovò per la prima volta a rivestire il ruolo di tecnico in prima nel 2008 al Bologna, club dove è tornato lo scorso 28 gennaio dopo aver guidato nell'ordine Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Proprio in granata è entrato in contatto con Petrachi, stringendo un rapporto di stima reciproca molto forte, che si è rivelato fondamentale negli ultimi giorni del calciomercato invernale quando il Bologna ha ottenuto i prestiti di Lyanco e Edera, pedine che hanno contribuito alla splendida salvezza dei felsinei.

Un'impresa (figlia di 30 punti conquistati in 17 partite) che gli è valsa l'amore di una città e di una tifoseria e la proposta del chairman Joey Saputo di restare anche in vista della prossima stagione: come ammesso dallo stesso numero uno del Bologna, però, il rinnovo del rapporto è tutt'altro che scontato, con Mihajlovic che si sarebbe preso una decina di giorni di tempo per fare le proprie valutazioni. L'inserimento della Roma potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola, portando il tecnico serbo sulla panchina giallorossa.