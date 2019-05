Servono 100 milioni di euro per portare il brasiliano da Barcellona a Parigi. Il suo amico Neymar potrebbe essere una chiave, Al-Khelaifi ci spera.

di Antonio Gargano - 30/05/2019 15:13 | aggiornato 30/05/2019 15:19

Potrebbe essere più di una semplice suggestione estiva, soprattutto per la disponibilità economica del PSG. Dopo Neymar, il Barcellona potrebbe lasciar partire un altro pezzo pregiato in direzione della capitale francese: Philippe Coutinho è nel mirino dei campioni della Ligue 1, intenzionati ad arricchire il reparto offensivo con l'arrivo del fantasista brasiliano durante il prossimo calciomercato.

Nonostante le risorse finanziarie di Al-Khelaifi, un'operazione del genere inciderebbe parecchio sul costo della squadra. Per liberare il calciatore, il Barcellona chiede circa 100 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella che i blaugrana hanno affrontato un anno fa per prelevarlo dal Liverpool. L'affare con i Reds si era concluso a 120 milioni più 40 di bonus legati agli obiettivi fissati dal club: Bartomeu sarebbe disposto ad accettare una minusvalenza.

Il PSG, dal canto suo, spera di ammortizzare ulteriormente l'investimento per Coutinho. La strategia che vorrebbe imbastire la dirigenza sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, in modo da non far gravare sulle casse del club francese l'ingaggio del primo anno. Difficile però che il Barça, dopo l'idea di venderlo ad una cifra inferiore rispetto all'acquisto del 2018, accetti anche una formula di questo tipo.

Un ruolo importante nell'affare potrebbe ricoprirlo Neymar, amico e connazionale di Coutinho. Tite ha inserito anche il calciatore del Barcellona nella lista per l'imminente Copa America, e i due avranno tempo di parlare e confrontarsi. Il legame, a prescindere dal Brasile, va oltre il campo e O Ney potrebbe architettare un'opera di convincimento per portare l'ex Liverpool a Parigi, magari anche con un ingaggio inferiore rispetto ai 10,4 milioni di euro netti all'anno percepiti in blaugrana.

Un acquisto del genere, in ogni caso, implicherebbe per il club francese un importante mercato in uscita. Per rispettare i parametri del fair play finanziario, il PSG è costretto a recuperare 60 milioni di euro dalle cessioni: con l'arrivo di Coutinho, diventerebbe automatico l'addio di Cavani, che il club accetterebbe alle giuste cifre. Allo stesso modo, potrebbe salutare il Parc des Princes anche Thomas Meunier, che pare essere molto richiesto in Premier League.

Se dovesse andare in porto l'operazione con il Barcellona, Tuchel avrebbe a disposizione un parco attaccanti con Coutinho, Di Maria, Neymar e Mbappé. Il francese troverebbe finalmente la collocazione definitiva secondo i piani del tecnico tedesco, che gli metterebbe intorno i 3 compagni di reparto. Per il momento però è ancora fantacalcio, in attesa di capire se potrà diventare qualcosa di più concreto.