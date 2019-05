Riproposto il disegno della maglia utilizzata fra il 1976 e il 1980, con la celebrazione della vittoria in FA Cup in finale contro l'Arsenal.

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 30/05/2019 15:36 | aggiornato 30/05/2019 15:45

Dopo una stagione di alti e bassi, ma conclusa in crescendo, il West Ham si prepara al prossimo campionato di Premier League con la forza evocativa di uno dei grandi trionfi del suo passato. Le nuove maglie 2019/2020 presentate oggi, celebrano la squadra del 1980 e la storica vittoria dell'FA Cup nella finale di Wembley vinta 1-0 contro l'Arsenal.

Sia la maglia da casa che quella da trasferta, firmate Umbro, riprendono dettagli grafici delle divise vestite fra il 1976 e il 1980 (quando ancora le maglie non si cambiavano tutti gli anni e riuscivano a entrare nella memoria iconica dei club). In particolare, la maglia "home" ripropone il netto contrasto fra il celeste e il granata, i due colori sociali degli Hammers (claret and blue, in inglese).

La parte superiore in celeste viene segnata da cinque righe sottili orizzontali in blu (nella versione originale firmata Admiral erano quattro), mentre il bordeaux/granata diventa poi la tonalità dominante nella parte bassa della maglia, dal petto in giù. Anche pantaloncini e calzettoni, nella prima scelta della combinazione di colori casalinga, sono in granata, mentre nella divisa del 1980 erano bianchi.

FOX Sports Italia Il confronto fra la nuova maglia 2019/2020 e quella delle stagioni fra il 1976 e il 1980

West Ham, le nuove maglie ispirate alla vittoria dell'FA Cup 1980

Il West Ham che vinse l'FA Cup nel 1980 era una squadra di grande valore, con giocatori che hanno segnato la storia del club come Trevor Brooking, autore del gol vittoria in quel pomeriggio di Wembley (e a cui era intitolata anche una tribuna del vecchio stadio Boleyn Ground) e Frank Lampard senior (papà del Frank poi diventato bandiera del Chelsea e attualmente allenatore del Derby County).

La nuova maglia da trasferta del West Ham è disegnata proprio sullo stile di quella che gli Hammers indossarono a Wembley in quella finale. Completo interamente bianco, con bordo manica e colletto celesti segnati da tre righe granata, e una fascia celeste sulle spalle. Anche lo stemma è declinato sui due colori, rispetto alla sua versione ufficiale completa.

In entrambe le divise sono stati inserite patch e dettagli grafici che celebrano ulteriormente l'FA Cup 1980, il penultimo trofeo vinto dal West Ham nella sua storia prima dell'Intertoto 1999 (al 2006 risale la finale di FA Cup persa ai rigori contro il Liverpool): all'interno del colletto della maglia "away" la sagoma del trofeo nazionale inglese con la data della finale, mentre in quella da casa il vecchio stemma del West Ham, con i due martelli incrociati e incastonati nel disegno del Boleyn Castle.