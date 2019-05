Mondiali Under 20, Norvegia senza pietà con l'Honduras: finisce 12-0

Mattatore dell'incontro con 9 gol è l'attaccante del Red Bull Salisburgo, Erling Braut Haland.

Ne ha segnate addirittura 12, la Norvegia, nella partita valida per i Mondiali Under 20 contro l'Honduras. Gli scandinavi non si sono fatti scrupoli nell'infierire sugli avversari, chiudendo il primo tempo sul 5-0 e dilagando ancora di più nella ripresa, sfruttando pure l'espulsione di Axel Gomez al 57', oltre a quella a tempo scaduto di Everson Lopez.

Mattatore dell'incontro è stato il centravanti di proprietà del Red Bull Salisburgo, Erling Braut Haland, riuscito a colpire il bersaglio grosso addirittura in 9 occasioni (al 7', 20', 36' su rig, 43', 50', 67', 77', 88' e 90'): a segno anche Ostigard al 30', Hauge al 46' e Markovic all'82'.

Curiosamente, il 12-0 potrebbe non essere sufficiente alla Norvegia (reduce da due sconfitte su due) per superare il girone: dipenderà dagli incroci degli altri gironi, nello specifico quelli D, E ed F: la Norvegia passerà solo se le terze di questi gruppi non faranno meglio a livello di punti (3) e differenza reti (8).