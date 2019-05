Le calciatrici della Seleçao si sottopongono a un trattamento di bellezza per un servizio fotografico.

di Redazione Fox Sports - 30/05/2019 12:16 | aggiornato 30/05/2019 12:21

Tra pochi giorni inizieranno i Mondiali femminili, che si disputeranno in Francia dal 6 giugno al 7 giugno. Tra le grandi favorite per la vittoria finale c'è ovviamente il Brasile, inserito tra l'altro nello stesso girone (C) dell'Italia guidata da Milena Bertolini.

La Seleçao si sta preparando per arrivare al meglio al torneo e nel pomeriggio di martedì le giocatrici hanno avuto un po' di tempo libero per curare anche il loro look.

Alle ragazze brasiliane, in ritiro in Portogallo fino al 5 giugno, è stata infatti concessa una giornata di riposo per sottoporsi a una seduta di bellezza collettiva e presentarsi tutte "in tiro" allo shooting ufficiale per i Mondiali. Manicure, pedicure, capelli e trattamenti ad hoc per arrivare al massimo all'appuntamento in Francia. Sotto ogni punta di vista.