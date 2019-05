La finale è in programma sabato 1 giugno alle 21 al Wanda Metropolitano di Madrid.

di Redazione Fox Sports - 30/05/2019 16:30 | aggiornato 30/05/2019 16:35

Tottenham-Liverpool è la gara valida per la finale di Champions League 2018/19 in programma sabato 1 giugno alle ore 21, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Gli Spurs sono arrivati in finale dopo aver eliminato l'Ajax in rimonta nelle semifinali: dopo la sconfitta casalinga per 1-0, gli uomini di Pochettino hanno sbancato l'Amsterdam ArenA per 3-2, superando il turno grazie alle reti segnate in trasferta.

Anche il Liverpool è arrivato in finale grazie ad una rimonta: i Reds hanno perso 3-0 l'andata in casa del Barcellona, salvo poi vincere 4-0 ad Anfield.

Statistiche e curiosità sulla finale di Champions League Tottenham-Liverpool

Getty Images Lucas Moura, del Tottenham, ha realizzato una tripletta nel match vinto contro l’Ajax, segnando più gol in quella partita rispetto a quanto aveva fatto nelle precedenti 16 presenze nella competizione (due).

Tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol in Champions League, Sadio Mané, del Liverpool, è quello che ne ha realizzati in percentuale di più nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (71.4% - 10/14).

Se Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, dovesse partire titolare, sarebbe il primo giocatore Under-21 a scendere in campo dall’inizio in due finali consecutive di Champions League. L’attuale giocatore più giovane è Christian Panucci, con il Milan nel 1994 e nel 1995.

Sadio Mané, del Liverpool, ha segnato nella finale di Champions League 2018 e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in due finali consecutive di Coppa Campioni/Champions League dai tempi di Franz Roth, con il Bayern Monaco, nel 1975 e nel 1976.

L'attaccante del Liverpool, Sadio Mané, ha realizzato il gol dei Reds nella finale della scorsa Champions League persa per 1-3 e potrebbe diventare il secondo giocatore del Liverpool a trovare la rete in più finali di Coppa Campioni/Champions League, dopo Phil Neal (1977 e 1984).

Mauricio Pochettino è soltanto il terzo tecnico del Tottenham a portare il club a una grande finale europea, dopo Bill Nicholson e Keith Burkinshaw. Questa è solo la seconda finale che l'argentino ha raggiunto nella sua carriera da allenatore in Europa, dopo quella nella Coppa di Lega 2015 con gli Spurs (0-2 contro il Chelsea).

Questa è la terza finale di una grande competizione europea per Jurgen Klopp con il Liverpool - soltanto Bob Paisley (quattro) ne ha raggiunte di più con il club.

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha raggiunto la sua terza finale di Champions League: sconfitta con i Reds nella scorsa stagione e con il Borussia Dortmund nel 2013. L'unico allenatore a perdere tre presenze consecutive in finale in Coppa Campioni/Champions League è stato Marcello Lippi (1997, 1998 e 2003 con la Juventus).

Nessuna squadra ha subito più gol del Tottenham (17) in questa edizione della Champions League. Il 41% di queste reti è arrivato nei primi 15 minuti di gioco (7/17).

Soltanto il Porto (10) ha mandato in gol più giocatori differenti (autogol esclusi) rispetto al Liverpool (nove) in questa Champions League.

Il Tottenham non ha vinto nessuna delle prime tre partite della fase a gironi di questa Champions League; gli Spurs sono diventati soltanto la seconda squadra a raggiungere ugualmente la finale dopo l'Inter nel 2010, che ha vinto il trofeo.

Il Liverpool ha perso le ultime quattro finali nazionali ed europee, dopo il successo in Coppa di Lega nel 2012. Dall’altra parte, l'ultima vittoria di un grande trofeo per gli Spurs è stata sempre la Coppa di Lega (2008): due finali perse da allora.

Questa sarà la prima finale di un grande torneo di una competizione europea per il Tottenham dalla Coppa UEFA del 1984. Gli Spurs potrebbero diventare la terza squadra inglese a vincere tutti e tre i principali tornei UEFA dopo Chelsea e Manchester United (Coppa Campioni/Champions League, Coppa UEFA/Europa League e Coppa delle Coppe).

Il Liverpool ha perso la finale della scorsa edizione di Champions League - l'ultima squadra a uscire sconfitta da due finali consecutive nella competizione è stata il Valencia nel 2000 e nel 2001.

L'unico precedente tra Liverpool e Tottenham in una finale di un grande torneo è stato nella finale di Coppa di Lega inglese del 1982: i Reds hanno ottenuto la vittoria in rimonta, vincendo 3-1 dopo i tempi supplementari.

Il Liverpool ha vinto entrambe le partite stagionali di campionato con gli Spurs. In totale, queste due squadre si sono affrontate almeno tre volte in tutte le competizioni in 13 stagioni - soltanto in una di queste occasioni il Liverpool ha vinto tutte e tre le sfide contro il Tottenham (1985/86 - quattro volte).

Questa sarà la prima finale di Champions League tra due squadre che non hanno vinto i rispettivi gironi da Inter v Bayern Monaco nel 2010.

Questa sarà la seconda finale di Coppa Campioni/Champions League tra due squadre inglesi – nella precedente, successo ai rigori del Manchester United contro il Chelsea nel 2008.

Prima finale di Coppa Campioni/Champions League per il Tottenham, l’ottava squadra inglese differente a raggiungere questo traguardo della competizione. Le ultime cinque squadre alla loro prima presenza in finale hanno poi perso la partita (Chelsea 2008, Arsenal 2006, Monaco 2004, Bayer Leverkusen 2002 e Valencia 2000).

Il Liverpool giocherà la sua nona finale di Coppa Campioni/Champions League - più di qualsiasi altra squadra inglese. I Reds hanno alzato il trofeo cinque volte, perdendo tuttavia le ultime due finali disputate (2007 e 2018).

Tottenham-Liverpool: probabili formazioni della finale di Champions League

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son.

Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son. Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane.

Tottenham-Liverpool: dove vedere la finale di Champions League in TV e streaming

Tottenham-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251. È possibile vedere la finale di Champions League gratis su Rai 1, visto che Tottenham-Liverpool sarà trasmessa in chiaro. Per vedere Tottenham-Liverpool in streaming basta collegarsi a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure in alternativa a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Finale di Champions League: quote 1X2 e pronostico di Tottenham-Liverpool

La quota dei bookmaker per Tottenham-Liverpool è a favore dei Reds con la quota del 2 che raggiunge il massimo di 2.05 su Unibet. L'1 del Tottenham è invece quotato 4.38 su Planet Win. Ma ecco le quote 1X2 di Tottenham-Liverpool:

Planet Win

1: 4.38

X: 3.55

2: 1.96

Bwin

1: 4

X: 3.4

2: 1.9

Unibet

1: 3.75

X: 3.5

2: 2.05

William Hill