Questa, tramite una lettera scritta dai bambini che ospita, lo ha ringraziato. La mamma di Valerio ha voluto riprendere il momento in cui il bambino ha letto tutto il testo del messaggio ricevuto e, subito dopo, non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione. Un gesto nobile e da applausi, che successivamente ha dato vita a una scena davvero molto toccante, che rende onore al piccolo Borja Valero .

