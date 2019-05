Michael Norman e Juan Miguel Echevarria hanno parlato alla vigilia del meeting di Stoccolma durante la conferenza stampa allo Stadio Olimpico della capitale svedese

di Diego Sampaolo - 30/05/2019 09:20 | aggiornato 30/05/2019 09:26

Il quattrocentista statunitense Michael Norman ha parlato dei suoi obiettivi in vista del debutto sui 400 metri su suolo europeo sulla pista dello stadio Olimpico di Stoccolma durante la conferenza stampa della vigilia organizzata nella sala stampa dello storico impianto dei Giochi Olimpici del 1912. Il campione NCAA 2018 ha stabilito di recente il record personale sul giro della pista correndo in uno straordinario 43”45 alle Mt. Sac Relays di Torrance in California davanti al compagno di allenamenti Raj Benjamin. Norman e Benjamin si affronteranno a Stoccolma in un confronto diretto che promette spettacolo. Michael Norman:

Non mi aspettavo di correre in 43”45. L’obiettivo era semplicemente eseguire bene la gara. Ho svolto un buon periodo di allenamenti nel corso dell’inverno. Quando ho visto il tempo non ci credevo. Pensavo che la pista fosse più corta ! Non posso prevedere il tempo che posso correre a Stoccolma ma darò il massimo. Voglio semplicemente divertirmi

L’altro evento clou del meeting di Stoccolma è il salto in lungo maschile dove il giovane talento cubano Juan Miguel Echevarria realizzò uno straordinario salto da 8.83m con un vento a favore di +2.1 m/s che ha impedito l’omologazione a fini statistici. Erano 23 anni che non si registrava un salto così lungo a livello mondiale. Durante quel salto Echevarria ha rischiato persino di finire fuori dalla pedana troppo corta. Nella serata di Stoccolma Echevarria affronterà il sudafricano Luvo Manyonga, l’ultimo ad aver battuto il cubano al Golden Gala di Roma nel 2018 per cinque centimetri (8.58m a 8.53m). Per questo motivo il meeting director del Bauhaus Galan Jan Kowalski ha messo al lavoro una squadra di operai per allungare la pedana. Durante la conferenza stampa Echevarria ha incontrato il primatista del mondo Mike Powell, ospite d’onore del meeting. Juan Miguel Echevarria:

Sono qui per vincere. Mi concentrerò sui miei salti e non sui miei avversari. Mike Powell mi ha detto che posso battere il suo primato. Sono molto onorato di sentire queste parole. Negli ultimi mesi ho lavorato bene. Non avverto pressioni particolari. I 9 metri sono un obiettivo ma non voglio pensarci troppo. Penso che con la pedana allungata sarà più facile atterrare ancora più lontano

Le parole di Mike Powell:

Juan Miguel è un bravo ragazzo. Faccio il tifo per lui. Ha un’ottima tecnica, è alto, veloce e può saltare molto lontano. Mi piace molto vederlo saltare. Può battere il mio record

Sulla pedana del salto in alto la diciassettenne ucraina Yaroslava Mahuchik sfiderà la regina Maria Lasitskene dopo la vittoria nella prima tappa della Diamond League a Doha con 1.96m. In quell’occasione Mahuchik è diventata la più giovane atleta a vincere una gara di Diamond League. La ragazza nata il 19 Settembre 2001 ha già vinto le medaglie d’oro ai Mondiali under 18 di Nairobi 2017, agli Europei Under 18 di Gyor 2018 e alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018. Yaroslava Mahuchik:

Sono eccitata perché è la mia prima conferenza stampa. Doha era la il mio debutto in questa stagione. Sono contenta di aver saltato 1.96m, è stata una bella sorpresa perché il risultato è arrivato ad inizio stagione.

L’idolo di casa Daniel Stahl è pronto a stupire ancora davanti al pubblico di casa dopo la super gara al debutto in Diamond League a Doha dove ha vinto con il record della Diamond League di 70.56m e ha superato la barriera dei 69 metri in tutti i sei lanci effettuati. Daniel Stahl:

In allenamento ho lanciato a 73 metri. L’obiettivo è lanciare sempre più lontano. Mi sto allenando sempre più duramente con l’obiettivo di vincere una medaglia ai Mondiali. Dopo i Campionati svedesi e alcuni meeting svedesi concluderò la mia preparazione in vista dei Mondiali di Settembre Ho svolto un buon ciclo di allenamenti e ho lavorato molto sulla tecnica

Nel lancio del disco femminile Sandra Perkovic disputerà la prima gara dalla Continental Cup dello scorso settembre a Ostrava. Durante la conferenza stampa la lanciatrice croata ha parlato del suo impegno nel mondo della politica. Sandra Perkovic:

Dal settembre 2015 sono diventata membro del Parlamento croato. Il mio compito è spiegare alle nuove generazioni l’importanza del duro lavoro. Quando parlo ai giovani cerco di spiegare loro che non bisogna mai mollare. Quest’anno ho iniziato la preparazione più tardi per arrivare in forma ai Mondiali del prossimo autunno. Gareggerò in tutte le tappe della Diamond League compresa la finale

Jakob Ingebrigtsen gareggerà contro il fratello Henrik nella sfida dei 1500 metri contro i fratelli Elijah e George Manangoi. Filip Ingebrigtsen ha dovuto rinunciare all’ultimo momento.