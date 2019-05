Come prevedibile ha scatenato un putiferio la notizia pubblicata nell'edizione odierna de La Repubblica , secondo la quale i senatori della Roma , compreso l'ormai ex capitano Daniele De Rossi (oltre agli altri tre, Edin Dzeko, Alexander Kolarov e Kostas Manolas), avrebbero chiesto alla società l'allontanamento di Francesco Totti (ritenuto troppo ingombrante), facendo innescare un effetto domino che ha portato alle dimissioni di Monchi e all'esonero di Di Francesco.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK