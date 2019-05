Giocatori semi-pro e di futsal in campo: Danimarca ko in Slovacchia

Giocatori semi-pro e di futsal in campo: Danimarca ko in Slovacchia

Siamo stati molto chiari con Paulinho, il giocatore ha incontrato la dirigenza e ha firmato un contratto che lo lega al Modicus anche per la prossima stagione. Temo che il Futsal Azemeis sia stato fuorviato dalle evoluzioni della trattativa per il nostro rinnovo.

Proprio il presidente del Modicus , Antonio Quillas, è intervenuto sulla questione in attesa che si faccia maggiore chiarezza sia sulla validità dei contratti, sia sull'atteggiamento di Paulinho nei confronti delle due dirigenze. Il numero uno del club fa fede all'accordo sottoscritto con il suo giocatore, che secondo lui dovrebbe giocare nella squadra della città di Sandim anche per la prossima stagione:

Stando alle indiscrezioni raccolte da O Jogo, il responsabile del polverone sarebbe stato proprio Paulinho. Il calcettista portoghese, infatti, si sarebbe seduto al tavolo con i dirigenti del Futsal Azemeis dichiarandosi svincolato dopo il termine della stagione e disposto a firmare per il nuovo club, nonostante fosse nell'aria un accordo per il rinnovo del contratto con il Modicus.

Soltanto mezz'ora dopo, però, è arrivato anche il post sulla pagina Facebook del Modicus, che annunciava il rinnovo di Bruninho e Paulinho anche per la stagione 2019/2020. Immediate, ovviamente, le reazioni dei media portoghesi, che hanno chiesto delucidazioni sia dopo l'annuncio del Futsal Azemeis, con la convinzione di essere davanti ad un interessante colpo di mercato, sia dopo quello del Modicus, che ha sollevato i dubbi sulla questione.

Il mercato crea confusione anche nel futsal, con due club che si rendono protagonisti di un'incomprensione piuttosto rara. Succede in Portogallo, dove il Futsal Azemeis e il Modicus non hanno ancora capito quale sarà il futuro di Paulo Jorge Meireles, noto a tutti come Paulinho , dopo il doppio annuncio dato sugli account ufficiali nella giornata di mercoledì.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK