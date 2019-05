Per quanto riguarda Pallotta che bolla le nostre parole come cazzate, è un problema suo, che identifica le cose vere e le cose false sempre come cazzate. Viene da pensare che alla fine le cazzate sono le cose che dice Pallotta.

L’articolo si basa su documenti e testimonianze dirette. Aspetto serenamente la notifica della querela di De Rossi e vi invito tutti a quello che si preannuncia come il processo del secolo. A quel punto infatti avremo modo di esibire documenti che ovviamente abbiamo in tribunale e di chiamare i testimoni che non potranno mentire. Sarà molto divertente, aspetto con estrema serenità e tranquillità: temo che non arriverà sinceramente, però se dovesse accadere sarà piuttosto divertente.

Inevitabile che siano seguite molte polemiche nell'ambiente giallorosso, con tanto di prese di posizione da parte di De Rossi (che avrebbe minacciato una querela) e del club giallorosso, che dopo un comunicato sul sito ufficiale si è affidato alle parole del presidente Pallotta per commentare l'accaduto: "Sono tutte cazzate". Adesso, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato anche uno dei due autori dell'articolo in questione, Marco Mensurati:

Ha destato molto scalpore l' articolo scritto oggi sul prestigioso quotidiano La Repubblica , a firma di Carlo Bonini e Marco Mensurati. Si parla, in sintesi, di una volontà di far allontanare Francesco Totti dal suo ruolo dirigenziale nella Roma , espressa alla società da quattro senatori, De Rossi , Manolas, Dzeko e Kolarov.

