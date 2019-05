Real Madrid, Sergio Ramos: "Sono madridista, non me ne vado"

Se i tifosi dell'Inter pensavano che con l'arrivo di Antonio Conte i problemi legati a Mauro Icardi sarebbero finiti, adesso dovranno rifare i conti. La sua moglie-agente è ancora più agguerrita che mai, ha smentito le indiscrezioni di questa mattina in cui veniva detto che Conte ne avesse chiesto la cessione e ha sottolineato come il suo assistito non intenda andare alla Juventus o all'Atletico Madrid (parlando addirittura di offerte rifiutate). E con questo breve messaggio ha lasciato subito capire quali siano le sue intenzioni. A Milano si va incontro a un'estate di calciomercato caldissima...

Conte ha chiesto all'Inter di liberarsi di Icardi nel prossimo calciomercato ? Bene, ecco la pronta risposta di Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'attaccante argentino. In una breve intervista rilasciata ai microfoni di TyC Sport, ha infatti sottolineato la volontà del marito di rispettare il suo contratto con il club nerazzurro, attualmente in scadenza a giugno 2021:

Secondo la moglie-agente dell'ex capitano, non sarà così facile per il club nerazzurro cedere.

