Il capitano delle Merengues annuncia di voler restare a vita, per chiudere la carriera con la maglia dei Blancos.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/05/2019 17:53 | aggiornato 30/05/2019 18:06

"Sergio Ramos ha chiesto di lasciare il Real Madrid", o ancora "Sergio Ramos è pronto per una nuova esperienza in Cina" e così via. Nelle ultime settimane sono cominciate a circolare tante indiscrezioni di calciomercato che sembravano presagire un altro clamoroso addio nelle Merengues, dopo quello di Cristiano Ronaldo di un anno fa.

Il capitano del Real Madrid sembrava essere sul punto di lasciare, ma nelle scorse ore è andato in scena un incontro decisivo tra lo stesso Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez, che ha portato immediatamente a una "pace". Per questo è stata convocata una conferenza stampa subito dopo (fissata alle 17.30), in cui il difensore del Real Madrid ha preso parola per annunciare in prima persona quando deciso:

Riguardo il mio futuro ci sono state tante speculazioni. Io sono madridista, voglio restare qui. Il giorno in cui dovrò andare via, lo vorrò fare dalla porta principale, vincendo qualcosa. Penso di meritarlo. Ho sempre detto di voler restare qui a vita, il mio sogno è ritirarmi con questa maglia. Sarei disposto a giocare gratuitamente qui.

Il capitano del Real Madrid ha poi continuato ad argomentare il suo discorso: