Ieri Agnelli si è incontrato con il Chelsea a Baku per parlare di Sarri, ma la tentazione Pep non è ancora tramontata.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/05/2019 12:00 | aggiornato 30/05/2019 12:04

Il Manchester City l'ha definita una "vicenda ridicola", la Juventus ha assicurato di non averci "mai pensato" e lo stesso Guardiola, in tempi non sospetti, aveva spiegato di voler restare in Inghilterra, escludendo la possibilità di diventare l'allenatore bianconero. Nonostante le smentite siano arrivate praticamente da ogni attore in ballo, la presunta operazione di calciomercato continua però a restare in auge.

A tornare sull'argomento oggi è stato il quotidiano torinese Tuttosport, che pur sottolineando come nella giornata di ieri il presidente Andrea Agnelli si sia incontrato con i dirigenti del Chelsea a Baku, spiegano le modalità attraverso le quali la Juventus starebbe continuando a coltivare il sogno Guardiola.

Come riportato dal giornale, infatti, in supporto del club bianconero ci sarebbero anche gli sponsor Adidas e Maserati. I due colossi sarebbero pronti a finanziare l'operazione, rendendo il pesantissimo ingaggio del manager spagnolo ancora più alla portata delle casse juventine. Guardiola alla Juventus, una trattativa che hanno smentito tutti e in ogni modo possibile. Ma che, in un modo o nell'altro, continua a far parlare di sé...