L'attaccante tedesco ha il contratto in scadenza nel 2020 ma non sembra intenzionato a rinnovare. I Gunners stanno pensando a lui e Favre non lo mette fra gli incedibili.

di Franco Borghese - 30/05/2019 21:26

Stella, campione, traditore, bluff e rigenerato. Nel giro di pochi anni Mario Gotze è stato etichettato in mille modi diversi. La sua carriera è stata piena di alti e bassi ed è stata valutata da punti di vista opposti. I tifosi del Borussia Dortmund, per esempio, lo hanno esaltato fino al 2013, quando si sentirono pugnalati alle spalle a causa della sua decisione (che lui stesso definisce sbagliata) di lasciare i gialloneri per il Bayern Monaco. Per questo in molti hanno perfino cercato di boicottare la trattativa di calciomercato che lo ha riportato a Dortmund nel 2016.

A causa della malattia che lo ha fermato a inizio 2017 (il disturbo del metabolismo energetico che gli impediva di bruciare i grassi e che di conseguenza lo faceva ingrassare e lo indeboliva fisicamente) si è perfino pensato che dovesse metter fine alla propria carriera, ma Mario si è rimboccato le maniche ed è tornato: prima a disposizione, poi a grandi livelli.

In questo campionato, infatti, Mario è rimasto in panchina (o perfino tribuna) per le prime 6 giornate. Nemmeno un minuto in campo su 540. Mister Lucien Favre non stravede per lui e non ha fatto nulla per nasconderlo. Poi però, a causa di qualche infortunio (a Paco Alcacer) e squalifica (Marco Reus) lo ha dovuto schierare titolare più volte nel girone di ritorno, che Gotze ha concluso con 16 presenze su 17 in Bundesliga, con 6 gol e 4 assist. E ora è nuovamente un giocatore che sul calciomercato suscita interesse.

Il Borussia Dortmund è ovviamente il primo club che si è accorto della rinascita di Gotze. Non un caso se la società gli ha proposto un rinnovo (il suo attuale contratto scade il 30 giugno 2020). Gotze però ora prende tempo. Vuole guardarsi intorno, perché dopo aver combattuto per tornare in campo (e a livelli alti) vuole giocare con continuità e divertirsi. Vuole sentirsi al centro del progetto. Se al Dortmund lo dovessero ritenere ancora una riserva allora valuterebbe altre soluzioni. Parlerà con la società per decidere insieme il da farsi.

Di opzioni alternative, infatti, Mario ne ha già qualcuna. Stando a quanto riportato dalla Bild, per esempio, l'Arsenal avrebbe contattato Gotze per sondare la situazione. Non c'è ancora una vera e propria trattativa di calciomercato, ma potrebbe nascere a breve. A Mario la Premier League piace, ma darà la priorità al Borussia Dortmund. Poi eventualmente, valuterebbe le alternative. Per non passare più da traditore.