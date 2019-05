Adani elogia il calcio di Maurizio Sarri

Chiuderemo questa stagione con queste immagini che celebrano un percorso, che abbiamo cercato di unire attraverso la nostra passione, la nostra ricerca e il nostro approfondimento del Chelsea, che fa calcio, coinvolgendo signori chi? Tutti quanti. Toccheranno la palla tutti. Il Chelsea di Maurizio Sarri è il più bello spot per il calcio, la più bella ricerca fatta quest'anno certificata, a pochi minuti dall'assegnazione della coppa. Toccano tutti la palla, l'ultimo è Giroud che fa la sponda per Eden Hazard. Undici giocatori che hanno giocato prima dell'intervento di un avversario. Godetevela, perché ve lo meritate.

Infine, per chiudere la trasmissione, ha preparato un video celebrativo del "Sarri Ball", con tutti e undici i giocatori che toccano il pallone prima di arrivare al tiro. Inutile dire che nel momento della preparazione della clip l'opinionista sia quasi in estasi:

Adani ha parlato poi in generale dell'idea di calcio di Maurizio Sarri , elogiandola in questi termini:

Emerson Palmieri è come lui, è offensivo ma concede in fase difensiva, anche se Cancelo è meglio. E va sfruttato.

Non poteva proprio risparmiarsela, Lele Adani , qualche frecciata nei confronti di Massimiliano Allegri. Perché anche se in modo indiretto, il riferimento di certe sue frasi con le quali ha commentato la vittoria dell'Europa League da parte del Chelsea di Maurizio Sarri , non possono che essere ricollegate alla celebre litigata in diretta televisiva (poi, almeno apparentemente chiarita) con l'ex mister della Juventus.

