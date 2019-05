WWE SmackDown, News e Highlights del 28 maggio 2019

Al Bank of Oklahoma Center di Tulsa, Shane McMahon prova a prendere ulteriore vantaggio su Roman Reigns.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 29/05/2019 06:26 | aggiornato 29/05/2019 06:44

Dopo Raw, tocca a SmackDown entrare in azione per la penultima puntata prima Super ShowDown, il PPV a Jeddah di venerdì 7 giugno (che vi racconteremo come sempre qui in diretta scritta), che seguirà Money in the Bank. Le WWE News di oggi andranno in scena per l'occasione dal Bank of Oklahoma Center di Tulsa.

WWE 45 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn vs Seth Rollins

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn e Corey Graves

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn e Corey Graves (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Ricochet vs Cesaro

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Ricochet vs Cesaro (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Becky Lynch

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Nikki Cross vs IIconics

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Brock Lesnar con Money in the Bank

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Xavier Woods e Dolph Ziggler

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Brock Lesnar con Money in the Bank (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Kofi Kingston, Paul Heyman, Brock Lesnar con Money in the Bank

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Kofi Kingston

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Seth Rollins

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn vs Seth Rollins (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn vs Seth Rollins (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn vs Seth Rollins (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn vs Seth Rollins (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Seth Rollins

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Sami Zayn

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Baron Corbin, The Miz, Bobby Lashley, Braun Strowman (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Ricochet vs Cesaro (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Ricochet vs Cesaro (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Ricochet vs Cesaro (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Ricochet vs Cesaro (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 7)ggio 2019, Ricochet vs Cesaro (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Lacey Evans

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, The IIconics

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Nikki Cross

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Becky Lynch (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Seth Rollins (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Paul Heyman con Brock Lesnar e Money in the Bank

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, R-Truth

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Roman Reigns e Drew McIntyre

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Shane McMahon

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Dolph Ziggler

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Dolph Ziggler e Xavier Woods

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Paul Heyman con Brock Lesnar e Money in the Bank (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Raw 27 maggio 2019, Paul Heyman con Brock Lesnar e Money in the Bank (3)

Chiudi 1 di 45

Tra gli argomenti che saranno sicuramente affrontati c'è il match non titolato che vedrà il campione WWE, Kofi Kingston, affrontare Kevin Owens. Lo stesso canadese, poi, ospiterà nel suo talk show Dolph Ziggler, cioè il prossimo avversario di Kofi a Super ShowDown.

E ancora, la campionessa di SmackDown, Bayley, se la dovrà vedere con la superstar di Raw, Lacey Evans, che sarà presente grazie alla Wild Card Rule introdotta da Vince McMahon tre settimane fa. Da seguire poi la reazione di Roman Reigns all'ennesima provocazione da parte di Shane McMahon, che nell'ultima puntata di Raw ha combattuto contro suo cugino, Lance Anoa'i.

A Raw anche la stella di SmackDown, Roman Reigns

WWE SmackDown, News e Highlights del 28 maggio 2019

Altra anticipazione pubblicata sul sito ufficiale della World Wrestling Entertainment, poi, è quella che mantiene alta l'attenzione sul titolo 24/7 attualmente detenuto da R-Truth: riuscirà a mantenere ancora la cintura al termine di questa puntata di SmackDown del 28 maggio 2019?

Non ci resta che scoprirlo nel nostro consueto racconto settimanale, WWE-ek SmackDown, la rubrica a cura di FOXSports.it dove potrete trovare Highlights e WWE News dello show.

Kofi Kingston vs Kevin Owens

Il WWE Champion e KO si affrontano in un rematch di Money in the Bank.

Aleister Black è in attesa

The Dutch Destroyer dice di essere in attesa di qualcuno che possa affrontarlo.

Gli Heavy Machinery entrano nel radar di Daniel Bryan e Rowan

SmackDown Tag Team Champions Daniel Bryan e Rowan parlano male della divisione Tag Team fino a quando Otis e Tucker arrivano in cerca di un combattimento.

La rivalità tra Randy Orton e Triple H

Quindici anni di rivalità tra The Game e The Viper culminano a Super ShowDown.

Charlotte Flair e Lacey Evans si gustano un buon tè

The Queen e The Sassy Southern Belle hanno qualche parola per la SmackDown Women’s Champion.

Carmella vs Mandy Rose

La principessa di Staten Island e The Golden Goddess si affrontano di nuovo dopo l'interruzione del loro match della scorsa settimana.

Andrade non ha paura del Demone

In vista del suo match per l'Intercontinental Championship a Super ShowDown, Andrade dice che Finn Bálor dovrebbe essere nervoso.

La competizione per il titolo 24/7 interrompe Shane McMahon

Quando l'inseguimento per la 24/7 Championship interrompe un omaggio a Shane-O-Mac, R-Truth la paga a. caro prezzo

Bayley vs Lacey Evans

Bayley va uno contro uno contro Lacey Evans, che potrebbe avere qualche problema con Charlotte Flair.

Roman Reign e R-Truth vs Drew McIntyre e Elias

The Big Dog e R-Truth si uniscono per affrontare il nuovo campione 24/7 e Drew McIntyre in una duro tag team match nel main event della puntata.