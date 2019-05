Battibecco tra Higuain e David Luiz, poi la comunicazione del club: il manager sbotta e rinuncia agli schemi su calcio piazzato per colpa delle telecamere UEFA.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 29/05/2019 12:10 | aggiornato 29/05/2019 12:18

La tensione per la finale di Europa League comincia a farsi pesante. Stavolta non c’entra il clima che si sta respirando a Baku, ma la marcia di avvicinamento del Chelsea. Nell’ultimo allenamento prima del match di stasera, Maurizio Sarri si è infuriato e ha abbandonato il terreno di gioco a sessione in corso.

David Luisa e Higuain litigano in allenamento e Sarri lascia lo stadio sbattendo a terra il cappello. Tensione nello spogliatoio del Chelsea a 24 dalla finale di Europa League pic.twitter.com/Fx8r6iKohp — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) May 28, 2019

I Blues hanno sostenuto la rifinitura prima di affrontare l’Arsenal nel derby londinese: i calciatori non si sono risparmiati, al punto da far nascere anche un diverbio che, inizialmente, sembrava il motivo per il quale il manager italiano avesse lasciato il campo. Gonzalo Higuain e David Luiz sono stati i protagonisti del battibecco durante la partitella: animi surriscaldati, con l’argentino che è andato a cercare il compagno di squadra.

Dopo l’episodio, Sarri è tornato negli spogliatoi sotto gli occhi dei presenti all’allenamento. Una reazione, quella dell’allenatore, associata immediatamente al faccia a faccia tra i due giocatori, ma la motivazione reale sarebbe un’altra e riguarderebbe il regolamento UEFA nell’ambito della finale di Europa League, sessioni prepartita incluse.

Sarri sbotta e lascia l'allenamento: colpa delle telecamere UEFA, non del diverbio Higuain-David Luiz

Sarri lascia l'allenamento del Chelsea: colpa delle telecamere

La federazione, infatti, impone che l'ultimo allenamento delle due finaliste sia totalmente aperto alle telecamere. Dall'inizio alla fine, quindi, la rifinitura preparata da Sarri è stata sotto gli occhi degli addetti ai lavori, che il manager dei Blues ha considerato mezzi attraverso cui l'Arsenal avrebbe potuto conoscere in anticipo le strategie del Chelsea.

Negli ultimi minuti dell'allenamento, il tecnico ha lasciato il campo perché non avrebbe potuto provare gli schemi su calcio piazzato. Due calci al berretto, poi la via degli spogliatoi mentre tutti i giocatori erano ancora sul terreno di gioco ad attendere nuove istruzioni.

Nelle ore successive, il Chelsea ha reso note le motivazioni dell'accaduto, puntando l'attenzione proprio sulla presenza delle telecamere. Il ritardo nella comunicazione dell'episodio, però, ha lasciato parecchi dubbi sul fatto che la reazione di Sarri potesse essere ricondotta al diverbio tra Higuain e David Luiz.

Chelsea manager Maurizio Sarri stormed off in anger after television cameras caught Gonzalo Higuain and David Luiz clashing at a training session in Baku ahead of Wednesday’s Europa League final. https://t.co/hGqHeRKVmz pic.twitter.com/uYJVo2qTK8 — InsightScoop.ng (@insightscoopng) May 29, 2019

Dalla rifinitura, in ogni caso, emergono le news in vista della finale: il Chelsea dovrà definitivamente rinunciare a N'Golo Kanté, che non è riuscito a recuperare la migliore condizione e non sarà tra gli uomini del centrocampo dei Blues. Il francese va ad aggiungersi a Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Rudiger e Van Ginkel, tutti indisponibili per l'ultimo atto di Europa League. Sarà 4-3-3 con Kovacic, Jorginho e Barkley a gestire la mediana. Attacco composto da Pedro, Giroud e soprattutto Hazard, che a Baku potrebbe giocare la sua ultima partita con il club.