Ronaldo: "In tribuna soffro più di quando giocavo"

Il Fenomeno ha concesso un'intervista a Marca al termine della sua prima stagione da presidente e proprietario del Valladolid: "Confesso che da giocatore pativo molto meno".

Non ha mai avuto il fisico esile del passista o del grimpeur, Ronaldo, nemmeno quando deliziava i tifosi - e spesso lo amavano anche quelli avversari, affascinati dalla sua classe e dalla caparbietà con cui ha sempre combattuto contro la mala sorte - ma ora che da tempo ha appeso gli scarpini al chiodo ha sempre più l'aspetto dell'appagato businessman che non quello di un ex atleta.

E il suo business è ancora oggi nel mondo del calcio, perché la sua vita, in fondo, è sempre stata qui. Salutato il Milan nel 2008, a nemmeno 31 anni, il Fenomeno ha ancora giochicchiato un po' nel Corinthians fino al ritiro definitivo, avvenuto all'inizio del 2011. Si è dedicato al riposo e alla numerosa famiglia - ha avuto tre mogli e quattro figli - fino a che non ha sentito il richiamo dell'amore di una vita, il calcio.

Il primo approccio della sua seconda carriera è stato come socio del Fort Lauderdale, il club della Florida del quale è stato socio per circa un triennio, fra il 2014 e il 2017. Un'esperienza che gli è servita per prendere confidenza col pallone visto da dietro la scrivania, un'angolatura diversa, senz'altro, alla quale si è però talmente appassionato da voler andare ancora oltre.

Il passo successivo è stato cercare un club in Europa, una piccola società da acquistare e fare crescere, investendo denaro, certo, ma anche le sue grandi competenze, ispirandosi, come ha dichiarato lui stesso, a Moratti e Florentino Perez, i presidenti cui è rimasto più legato. E l'ha trovata nel settembre scorso in Spagna: il Real Valladolid, una bella realtà che aveva appena conquistato la promozione nella Liga, ma anche una sfida a quelli che lo attendevano al varco. Una retrocessione al primo anno non sarebbe stato un gran biglietto da visita, Ronaldo la sapeva, ma ha lottato con la squadra, soffrendo fino alla penultima giornata, quella che ne ha decretato la matematica salvezza. Una sofferenza molto diversa rispetto a quando giocava, come ha confessato in un'intervista a Marca:

In tribuna cerco di soffrire in silenzio e un po' di nascosto, ma devo dire che soffro di più rispetto a quando andavo in campo. Il giorno più duro è stato quello della salvezza, contro il Rayo Vallecano: forse il Dio del calcio ci ha aiutati, ma ci siamo meritati di salvarci.

"Mi rivedo in Mbappé"

Quel giorno, in vantaggio per tre quarti del match, il Valladolid fu raggiunto a un quarto d'ora dal termine, ma trovò la forza di reagire e trovare la vittoria grazie a un gol di Sergi Guardiola. In questi giorni, però, Valladolid vuole anche dire Operazione Oikos, l'indagine contro la corruzione nel calcio spagnolo che ha coinvolto pure qualche rappresentante del suo club, ma il Fenomeno ha chiarito che la sua società lotta per la trasparenza e si è detto fiducioso che la situazione sarà presto chiarita positivamente. Tornando al calcio giocato, poi, Ronaldo ha lodato il Liverpool di Klopp - "Mi sembrava un camion che passava sopra al Barcellona" - e ha speso parole di elogio per Mbappé:

Sì, è vero che il suo modo di suonare ricorda in qualche modo il mio. Personalmente lo adoro, ha una velocità pazzesca e una precisione straordinaria e non dimentichiamoci che ha solo 20 anni. È un grandissimo talento.