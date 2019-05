Roma, Gasperini dice no: per la panchina sfida De Zerbi - Giampaolo

Roma, Gasperini dice no: per la panchina sfida De Zerbi - Giampaolo

La notizia del rinnovo di Gasperini con l'Atalanta ha colto alla sprovvista la Roma , convinta che l'allenatore dei nerazzurri si sarebbe liberato per iniziare una nuova avventura nella Capitale. Per questo i dirigenti del club giallorosso hanno deciso di riunirsi oggi nella sede dell'Eur, per parlare delle varie opportunità e scegliere il nuovo obiettivo numero uno per la panchina.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK