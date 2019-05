Roma, parole d'addio di Manolas: "Non so se rimarrò qui"

A pronunciare queste parole sarebbe stato l'ex numero 10, contrario alla scelta dei vertici societari di non prolungare il contratto di DDR. Dal canto suo la Roma ha riportato la ferma smentita di Totti, che ha detto di non aver pronunciato quella frase. A Trigoria fanno sapere che quella voce potrebbe essere anche di uno degli operatori che si trovava a bordocampo.

Proprio l'abbraccio tra Totti e De Rossi è stato uno dei momenti più emozionanti della serata. I due sembravano non volersi lasciare più. E a distanza di tre giorni spunta un audio catturato dai microfoni durante questo momento. Si sente infatti qualcuno che dice: "Io non volevo, morta**i tua".

Adesso il centrocampista cercherà una nuova avventura, l'ultima della sua carriera, prima di appendere gli scarpini al chiodo. Fosse stato per lui sarebbe rimasto, ma il club gli ha offerto un ruolo da dirigente e non da calciatore. L'addio è stato quindi traumatico, un po' come quello di Francesco Totti due anni fa.

Una serata dalle mille emozioni. Nella mente dei tifosi della Roma e non solo c'è ancora l'ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa addosso. Il numero 16 ha salutato tutti domenica sera allo Stadio Olimpico in occasione del match contro il Parma, ultima partita di campionato.

