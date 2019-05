Premier League, Newcastle a un passo dallo sceicco Khaled

Il cosiddetto processo di Premier League "fit-and-proper" (in forma corretta, ndr), è una procedura standard che richiederà tempo e stiamo facendo tutto il possibile per dare il nostro supporto e accelerare tutto. Sentiamo la necessità di chiarire questo punto per consentire al pubblico di comprendere le scadenze.

In riferimento alle numerose speculazioni riguardo alle scadenze dell'acquisizione del Newcastle United Football Club da parte del gruppo Bin Zayed, sentiamo la necessità di rilasciare questa dichiarazione. I termini sono stati concordati tra noi e Mike Ashley: questi termini sono stati riportati in un documento, firmato da entrambe le parti, che è stato inoltrato alla Premier League. Le garanzie bancarie sono state inoltrate agli avvocati di Mike Ashley il 17 aprile 2019.

Il gruppo Bin Zayed ha voluto fare questo comunicato per chiarire le voci riguardo le tempistiche che hanno iniziato a circolare in merito a questa operazione:

Nelle ore successive sono arrivate varie conferme, dirette (con un comunicato pubblicato lunedì dal gruppo Bin Zayed) e indirette, di queste indiscrezioni, che porteranno il Newcastle United sotto l'egida di uno degli uomini più facoltosi degli Emirati Arabi e di Dubai in particolare (dove ha la sua sede), nonostante faccia parte della famiglia reale di Abu Dhabi. Khaled Bin Zayed Al Nahyan riuscirà così nel suo intento di approdare in Premier League , dopo averci già provato in passato (invano) con l'acquisizione del Liverpool.

