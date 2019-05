Maurizio Sarri ha vinto il primo grande trofeo della sua carriera. Il tecnico italiano ha messo in bacheca l'Europa League grazie al netto 4-1 con cui il Chelsea ha regolato l'Arsenal allo Stadio Olimpico di Baku. Al termine del match, l'allenatore dei Blues è stato sommerso di complimenti. Tra i tanti spiccano quelli della sua ex squadra, il Napoli, che su Twitter ha scritto:

Un cinguettio commentato così da Sarri:

Dedico ai tifosi del Napoli la vittoria. Cosa dico a quelli che mi stanno implorando di non andare alla Juve? Il rispetto da parte mia lo avranno sempre, l'anno scorso sono andato all'estero non a caso ma per evitare di passare direttamente in un'altra squadra italiana. Ma la professione a volte ti porta a fare altri tipi di percorso. Questo però non cambierà nulla nel rapporto che ho con Napoli e i tifosi, a cui dedico la vittoria. La dedica è anche per i ragazzi come Rudiger e Hudson-Odoi che sono infortunati, dispiace non abbiano giocato