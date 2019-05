Lo sparring partner di Conor McGregor torna sulla rissa post UFC 229 con Khabib Nurmagomedov, tessendo le lodi di Notorius.

di Massimiliano Rincione - 29/05/2019 17:22 | aggiornato 29/05/2019 20:27

Dillon Danis torna a parlare della rissa con Khabib Nurmagomedov. Lo sparring partner di Conor McGregor per quanto riguarda il BJJ e il grappling in generale, nonché fresco MMA fighter con record di 1-0 a Bellator, è stato protagonista di un acceso confronto fisico con The Eagle, che dopo aver sottomesso Notorius si è scagliato contro Danis uscendo fuori dall'ottagono e gettandosi addosso alla cintura nera di brazilian jiu jitsu.

Rissa che, in realtà, è stata soltanto l'atto conclusivo di una serie di frizioni e schermaglie social tra il combattente daghestano e il grappler statunitense, che ha spesso esagerato con gli insulti social attaccando Khabib su punti quale l'etnia, la famiglia e la religione da lui praticata. Un attacco a distanza che non ha mai fatto piacere - per utilizzare un eufemismo - al campione pesi leggeri UFC, che ha atteso il momento per chiarire ogni punto di persona.

Danis che però non si è mai posto problemi ad esagerare con le parole, rincarando la dose nel corso di una intervista al New York Post e soffermandosi soprattutto sugli attimi salienti post-UFC 229: stando alla nera di BJJ, infatti, gli schiaffi sarebbero volati non soltanto dalle mani di Khabib, ma anche dalle sue.

Khabib? L'ho colpito un paio di volte. Non voglio mentire, devo ammettere che è stato divertente. Se tutto ciò fosse capitato in un locale probabilmente sarei andato in prigione. Conor per me è come un fratello maggiore: è come se stessi lì a guardare Muhammad Ali ogni giorno. La mia fama? Una roba pazzesca: sei giovane e hai questa popolarità, tra regali e ragazze che vengono da ogni dove. Puoi essere un 40-0 nelle MMA, e magari nessuno conosce il tuo nome. Io, invece, sono un 1-0 e tutti sanno chi sono. Faccio un sacco di soldi con una sola sponsorizzazione Instagram, tanti quanto la maggior parte delle persone potrebbe farne in 6 mesi. Il fatto è che sono molto intelligente e molto addentrato in questo meccanismo di gioco.

Dillon Danis che tornerà in azione a Bellator 222, dove affronterà Max Humphrey in un catchweight a 175 libbre. Madison Square Garden di New York che offrirà dunque al grande pubblico l'opportunità di assistere alla seconda apparizione nell'ottagono del pluridecorato grappler, che affronterà un avversario con un record di 3-2 pronto a rovinargli la festa nell'evento che, per l'Italia, verrà trasmesso da DAZN.