La bandiera rossonera ha incontrato l'amministratore delegato per definire il suo futuro nel club rossonero: "Proposta allettante, ma devo fare le mie valutazioni".

di Andrea Bracco - 29/05/2019 15:11

In casa Milan si stanno consumando ore parecchio delicate. Nella giornata di martedì, sia Gennaro Gattuso che Leonardo hanno rassegnato le dimissioni rispettivamente dal ruolo di allenatore e direttore dell'area tecnica: alla base del doppio divorzio ci sarebbero delle incomprensioni con la società impossibili da ricucire, soprattutto per il ruolo centrale che ha assunto Ivan Gazidis, amministratore delegato del club incaricato di tirare i fili gestionali da parte del fondo Elliott, proprietario dei rossoneri.

In questa situazione abbastanza particolare si staglia la figura di Paolo Maldini, la cui funzione - fino a oggi - è sempre stata quella di affiancare l'ex dirigente brasiliano, soprattutto nelle decisioni che riguardavano il mercato o, com'è capitato di recente, nella definizione di alcune questioni in bilico come quelle legate alla panchina, dove già da tempo la posizione di Gattuso non era più molto stabile. Più in generale, l'ex bandiera rossonera è stata chiamata al capezzale di una realtà spolpata sia economicamente che emozionalmente da un anno sciagurato di gestione cinese, per farne di fatto il collante tra dirigenza e ambiente.

Adesso però che i due compagni di avventura non ci sono più, Maldini è chiamato a prendere posizione verso il nuovo corso tracciato da Gazidis. Per questo le parti si sono incontrate per fare il punto assieme, mettendo al centro programmi e strategie che vertano verso un unico obiettivo, individuato nel bene dello stesso Milan. La società vorrebbe tenere l'ex capitano nei quadri dirigenziali e, come confermato da lui stesso, al termine del summit l'ad gli ha proposto un incarico di prestigio, una sorta di promozione.

Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso, al Milan si preparano ad affrontare la questione Maldini: la società gli ha offerto un ruolo molto importante all'interno dell'area sportiva, ma la bandiera rossonera non ha ancora accettato

Milan, vertice tra il club e Maldini: "Io direttore tecnico? Vedremo..."

In soldoni, Gazidis vorrebbe fargli ricoprire il ruolo di direttore dell'area tecnica, in pratica il lavoro che fino a ieri veniva svolto da Leonardo. Un cambio repentino, che però conferma quella fiducia tra le parti consolidatasi negli ultimi mesi, quando lo stesso amministratore ha più volte espresso parole di elogio per il suo sottoposto. I due hanno chiacchierato a lungo e ognuno ha detto la sua, lasciandosi con la promessa che in questi giorni al Milan verrà data una risposta definitiva.

Visti gli ultimi avvenimenti, Maldini vuole pensarci. E, di certo, non gli si può certo da torto. A margine di un evento organizzato da DAZN è stato lui stesso a fare il punto della situazione, commentando il suo incontro davanti ai tanti giornalisti presenti:

Io direttore tecnico? A breve, entro la fine della settimana, darò la mia risposta e le cose si definiranno. La proposta è allettante, però bisogna valutare tutto e le cose vanno raccontate per bene. So che i tifosi mi aspettano e io sono qua per loro.

L'idea di Gazidis sarebbe quella di ricomporre una coppia sul fronte mercato sulla falsariga di quella che, a gennaio, aveva portato in dote due pezzi da novanta come Piatek e Paquetà. Il nome del papabile nuovo partner dell'ex capitano milanista dovrebbe essere quello di Geoffrey Moncada, 31enne già nei quadri societari dallo scorso mese di dicembre, un profilo di qualità assoluta voluto proprio da Gazidis che ne ha apprezzato le doti nei sei mesi passati al Monaco. Moncada, a prescindere dall'epilogo della vicenda Maldini, avrà comunque un ruolo più centrale, ma ai tifosi del Milan questo importa relativamente, visto che solo una risposta positiva da parte del loro idolo permetterebbe di guardare al futuro con moderato ottimismo.