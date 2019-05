Lo Stoccarda gli taglierà lo stipendio del 25% come da clausola prevista nel contratto, ma il suo resterà comunque il compenso più alto della storia della competizione.

29/05/2019

Crollati, ma qualcuno resta comunque in piedi. Lunedì sera lo Stoccarda di Mario Gomez ha salutato la Bundesliga ed è retrocesso in Zweite Liga. Un risultato sorprendente, considerando che si tratta di uno dei club più importanti della storia del campionato tedesco (è quinto per punti fatti). La retrocessione è ancor più impressionante se si considera che la squadra biancorossa è stata battuta nello spareggio dall'Union Berlino.

Il club berlinese, infatti, non era mai stato in Bundesliga. Un po' come se Davide avesse nuovamente battuto Golia. Nello sport, specie nel calcio, sono cose che succedono, ma fanno comunque notizia. Ancor di più se nel club favorito gioca un attaccante che in passato è stato a lungo considerato uno dei più forti al mondo.

Mario Gomez in carriera ha vinto 9 titoli, è diventato campione di Germania proprio con lo Stoccarda (nel 2009), ha vinto la classifica marcatori in Bundesliga e ha rappresentato la nazionale tedesca. Eppure non è riuscito ad aiutare lo Stoccarda a evitare la retrocessione. Anzi: ormai non è nemmeno più leader della squadra biancorossa. Nelle due partite dello spareggio è entrato in entrambi i casi a gara in corso. Segno che ormai anche lui è in evidente calo.

Mario Gomez è retrocesso con lo Stoccarda

Mario Gomez retrocede: sarà il più ricco di sempre in Zweite Liga

Proprio la retrocessione ridimensiona notevolmente l'ingaggio di Mario. Una clausola presente nel suo contratto, infatti, fa sì che il suo stipendio venga decurtato del 25%: passerà da 6 a 4,5 milioni all'anno. Non farà di certo la fame, ma è l'ennesimo segnale inquietante, l'ennesima dimostrazione che la sua carriera è ormai sulla via del tramonto. Curiosamente però Mario Gomez entra comunque nella storia: mai nessun giocatore ha infatti guadagnato 4,5 milioni giocando nella Zweite Liga. Il più pagato era Pierre-Michel Lasogga, che in questa stagione ha incassato 3,4 milioni dall'Amburgo senza riuscire, fra l'altro, a riportarlo in Bundesliga.

Mario Gomez ai tempi della Fiorentina

Ora Gomez resterà a Stoccarda. Il suo contratto scade solo nel 2020 e a 34 anni (li compirà a luglio) sa che è difficile trovare una soluzione migliore dal punto di vista economico. Lui, inoltre, è convinto di poter riportare lo Stoccarda in Bundesliga e di concludere così la propria avventura con i biancorossi:

Questo è il mio club. Qui tutto è cominciato e mi piacerebbe che tutto finisse qui.

Anche il suo procuratore ha fatto capire che Mario non ha intenzione di muoversi. Alla Bild, Uli Ferber ha infatti parlato delle motivazioni del suo assistito, che però ora pesa tantissimo sul bilancio dello Stoccarda:

Vuole aiutare la squadra a tornare in prima divisione.

E così a Stoccarda club e società sono crollati. Dalla Bundesliga alla Zweite Liga. E fa impressione vederli così. Qualcuno però, nonostante tutto, resta comunque in piedi.