Citizens e Red Devils si fiondano sul gioiello portoghese, fresco vincitore del campionato e convocato in Nazionale. Sul piatto 105 milioni di sterline.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 29/05/2019 16:11 | aggiornato 29/05/2019 16:18

La Primeira Liga vinta col Benfica e i quarti di finale di Europa League hanno confermato un dato di fatto: Joao Felix è pronto per diventare una stella del calcio europeo. Se n'è accorto anche il Portogallo, che lo ha convocato per la fase finale della Nations League, ma anche e soprattutto i top club d'Inghilterra. La Premier League è infatti pronta ad un'asta per il prossimo calciomercato estivo, con due squadre chiaramente intenzionate a fare sul serio.

Il Benfica di Joao Felix è campione di Portogallo per la 37a volta... Ecco la festa del Da Luz! 🏆🇵🇹 pic.twitter.com/Nge6NrUvUv — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 19, 2019

Manchester City e Manchester United si preparano ad un derby nella prossima sessione di trasferimenti: i Citizens hanno manifestato il proprio interesse, consapevoli di dover fronteggiare anche la concorrenza del Real Madrid, che però deve ancora risolvere le questioni relative alle cessioni. I Red Devils, inoltre, sembrano disposti a trattare sulle stesse cifre dei concittadini per assicurarsi un talento che potrebbe rilanciare le ambizioni del club.

Per strappare Joao Felix al Benfica, però, serve pagare la clausola rescissoria che lo lega al club campione di Portogallo: 105 milioni di sterline, pari a circa 120 milioni di euro. Una somma che, tra l'altro, è pari a quanto l'Atletico Madrid incasserà dalla cessione di Griezmann, presumibilmente al Barcellona. Al derby di Manchester potrebbe aggiungersi quello di Madrid, anche se al momento le due inglesi sono in vantaggio dal punto di vista economico e dell'appeal.

Joao Felix lascerà il Benfica? Manchester City e Manchester United potrebbero pagare la clausola rescissoria

Joao Felix a Manchester: City o United? Servono 105 milioni di sterline

Classe 1999, Joao Felix è reduce da una stagione di alto livello: 43 partite, 20 gol e 11 assist su tutte le competizioni a cui ha partecipato. Da seconda punta, si è fatto notare soprattutto per la tripletta all'Eintracht nell'andata dei quarti di Europa League. In campionato si è messo in mostra nella prima parte di stagione, poi un infortunio alla caviglia l'ha tenuto ai box tra settembre e novembre, infine l'esplosione a partire da gennaio.

È uno dei principali artefici della rimonta ai danni del Porto, completata il 2 marzo con la vittoria per 2-1 al Dragao: anche un suo gol, quello del momentaneo pareggio. La vittoria della Primeira Liga compensa l'eliminazione dall'Europa League, in cui il gioiello portoghese ha fatto la differenza. Lo sa bene Jorge Mendes, suo agente, atteso da un calciomercato ricco di colloqui con i top club.

⚽⚽⚽ Riviviamo insieme la tripletta di João Félix nel pirotecnico successo 4⃣-2⃣ dell'@SLBenfica sull'@Eintracht nell'andata dei quarti di #UEL

⬇⬇⬇ pic.twitter.com/3u4MlI3O8P — La UEFA (@UEFAcom_it) April 16, 2019

Guardiola vuole Joao Felix al City

A dare il via libera per l'assalto a Joao Felix è stato Pep Guardiola, che non ha intenzione di lasciare il suo talento nelle mani delle rivali per la Champions League. Il manager del Manchester City, però, dovrà fare i conti con due situazioni delicate che potrebbero incidere sull'esito della trattativa.

La prima è quella del fair play finanziario: il deferimento della UEFA per le violazioni del fair play finanziario rischia sia di escludere i Citizens dall'Europa, ipotesi comunque remota, sia di operare un blocco del mercato. In quest'ultimo caso, non ci sarebbe la possibilità di guidare la corsa a Joao Felix, accontentandosi dei giocatori già a disposizione.

La seconda componente è quella di Leroy Sané: il tedesco non si sente una pedina centrale e sta cercando la cessione al Bayern Monaco, nonostante il Manchester City stia per offrirgli un quinquennale a 150mila sterline a settimana. Guardiola, però, sta cercando di convincere la dirigenza a trattare con il Benfica a prescindere da quale sarà il futuro di Sané.

Guardiola tra Joao Felix, Sané e deferimento UEFA: l'agenda di Pep prevede un'estate fittissima

Il Manchester United è in corsa

Non è escluso che Joao Felix possa finire nella parte rossa di Manchester. Lo United, stando alle indiscrezioni raccolte dal Sun, sarebbe disposto a pareggiare la cifra della clausola rescissoria, portando il portoghese ad Old Trafford durante il calciomercato estivo. Il gioiello del Benfica farebbe così lo stesso percorso del suo idolo Cristiano Ronaldo, che dalla Primeira Liga passò proprio ai Red Devils.

Un ostacolo non indifferente, però, è l'appeal attuale del club. La squadra di Solskjaer disputerà la prossima Europa League, competizione in cui Joao Felix ha già ampiamente espresso il suo potenziale. Una sfida in Champions League, dall'altra parte della città, potrebbe essere più stimolante.

Molto dipenderà dalle effettive risorse finanziarie dei due club, nonché dalle strategie che potrebbe attuare Mendes per piazzare al meglio il suo assistito. Sempre che Madrid rimanga a guardare Manchester.