Il numero uno dei bianconeri è in Azerbaigian in qualità di presidente dell'ECA per la riunione dell'esecutivo Uefa che si terrà oggi: alloggia nello stesso hotel del manager del Chelsea.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/05/2019 15:43 | aggiornato 29/05/2019 15:52

Andrea Agnelli si trova a Baku all'hotel Four Season, lo stesso in cui alloggia il manager del Chelsea Maurizio Sarri che staserà sfiderà l'Arsenal nella finale di Europa League. Sbagliato pensare che il presidente della Juventus sia lì per parlare con il tecnico italiano e proporgli la panchina dei bianconeri. E invece si tratta di una mera coincidenza.

Agnelli è infatti in Azerbaigian in qualità di presidente dell'ECA per prendere parte alla riunione dell'esecutivo Uefa in programma oggi all'Hotel Hilton. Ecco spiegato il motivo per cui alloggi al Four Season, hotel a cinque stelle messo a disposizione dall'Uefa che casualmente è lo stesso in cui si trova l'ex Napoli.

Stasera Agnelli non sarà neanche allo Stadio Olimpico di Baku per assistere alla partita, ma farà ritorno in Italia non appena terminata la riunione. Certo, non è escluso che ci sia stato un incontro, ma i due non avranno sicuramente parlato di futuro.

Sarri è infatti concentratissimo sul match che lo attende stasera in cui potrebbe vincere il primo trofeo della sua carriera. Da domani penserà a quello che verrà, con il suo agente Fali Ramadani che volerà a Londra per trattare la sua uscita con Marina Gravnoskaia, braccio destro di Roman Abramovich.