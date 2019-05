Incredibile in Olanda: in terza divisione va in gol anche l'arbitro

Non poteva essere altrimenti visto che Giulia Nicastro, fidanzata dell’attaccante del Palermo Stefano Moreo, è stata insultata pesantemente per tutto il match anche da diversi genitori presenti sugli spalti. La giovane ha ricevuto subito messaggi di vicinanza da parte del Palermo calcio, delle principali istituzioni arbitrali e della FIGC.

Un 14enne è stato squalificato un anno per essersi abbassato i pantaloncini davanti a un arbitro donna e per aver inveito contro di lei..

