Dieci atleti classificati al primo posto dei ranking mondiali nelle loro rispettive specialità saranno in gara al Bauhaus Galan di Stoccolma in programma giovedì 30 maggio 2019 nello storico Stadio Olimpico.

29/05/2019 01:06 | aggiornato 29/05/2019 12:10

Il Bauhaus Galan di Stoccolma coincide quest’anno con il giorno dell’Ascensione, festa nazionale svedese e sarà il terzo appuntamento della IAAF Diamond League e primo su suolo europeo. Stoccolma precede di una settimana il Golden Gala Pietro Mennea di Roma. Il meeting della capitale svedese sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena Giovedì 30 Maggio dalle 20 alle 22.

Le gare del programma del meeting di Stoccolma inizieranno nella serata a partire dalle 19 ma il meeting si aprirà già nel pomeriggio con un ricco programma di gare giovanili e un festival dedicato alle famiglie nello storico Stadio Olimpico costruito in occasione dei Giochi Olimpici del 1912. L’impianto situato nel centro dell’affascinante capitale svedese è stato teatro di 83 record del mondo e ospita il meeting di Stoccolma dal 1967.

I protagonisti di spicco del meeting scandinavo saranno il saltatore in lungo cubano Juan Miguel Echevarria, Michael Norman sui 400 metri, Ramil Gulyev sui 200 metri, Kendra Harrison sui 100 ostacoli femminili, Maria Lasitskene nel salto in alto e i fratelli Ingebrigtsen contro Timothy Cheruyiot sui 1500 metri, Sam Kendricks nel salto con l’asta maschile, Hellen Obiri sui 5000 metri, Fedrick Dacres e Sandra Perkovic nel lancio del disco e Laura Muir sui 1500 metri.

Salto in lungo maschile: Echevarria pronto a ripetere la magia del 2018

Il formidabile saltatore in lungo cubano Juan Miguel Echevarria torna a gareggiare nello stadio che lo ha rivelato sulla scena mondiale nella passata edizione quando realizzò un formidabile salto da 8.83m. Un vento a favore di poco oltre la norma di +2.1 m/s ha impedito l’omologazione a livello statistico. Soltanto Mike Powell, Ivan Pedroso, Bob Beamon, Carl Lewis e Robert Emmyan hanno fatto meglio di Echevarria in ogni condizione di vento. Poche settimane dopo il super salto di Stoccolma Echevarria ha realizzato il suo record personale regolare con 8.68m nel meeting tedesco di Bad Langensalza. Durante l’inverno 2019 il saltatore originario di Camaguey ha vinto la classifica di specialità del World Indoor Tour grazie alle vittorie nei meeting di Torun e Birmingham e ha realizzato un altro sensazionale salto da 8.92m ancora con troppo vento a favore.

Juan Miguel Echevarria:

Lo scorso anno ho vissuto una giornata memorabile. Il salto da 8.83m arrivò all’ultimo tentativo quando ero ormai stanco. Ricordo di aver staccato bene dall’asse di battuta e di essere atterrato molto lontano. Sarà molto divertente tornare a gareggiare a Stoccolma. Il pubblico aiuta a raggiungere grandi risultati con il suo sostegno

Nella passata edizione del Bauhaus Galan Echevarria sconfisse il campione del mondo di Londra 2017 Luvo Manyonga. La sfida tra il cubano e il sudafricano ha caratterizzato la stagione 2018 del salto in lungo e si rinnoverà anche nell’edizione 2019 del Bauhaus Galan.

Echevarria vinse un duello molto avvincente con Manyonga ai Mondiali Indoor di Birmingham con 8.46m. Manyonga si prese la rivincita vincendo per cinque centimetri al Golden Gala con 8.58m. In questa stagione Manyonga ha vinto il titolo sudafricano con 8.35m ma ha dovuto rinunciare a Shanghai per un problema allo stomaco. L’atleta originario di Paarl (township situata nel sud-ovest del Sudafrica) si è imposto a Stoccolma nel 2017 con 8.36m e ha vinto due titoli consecutivi della Diamond League nel 2017 e nel 2018. i primi tre classificati dell’edizione 2018 torneranno anche quest’anno.

Il cast presenta i vincitori delle più importanti rassegne internazionali come il campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 Jeff Henderson (8.38m a Provo in questa stagione), il giovane greco Miltiadis Tentoglou, campione europeo outdoor a Berlino 2018 e indoor a Glasgow 2019 con la migliore prestazione mondiale indoor di quest’anno di 8.38m. Attenzione anche allo svedese Thobias Montler, medaglia d’argento agli Europei Indoor di Glasgow 2019 con 8.17m, vincitore al meeting indoor di Karlsruhe davanti a Echevarria e autore di un salto da 8.43m ventoso pochi giorni fa in Spagna, al giamaicano Tajay Gayle (vincitore della prima gara stagionale di Diamond League con 8.24m e del meeting IAAF World Challenge di Nanchino con 8.21m) e l’altro sudafricano Zarck Visser (8.41m di record personale stabilito nel 2019).

400 metri: prima gara sul giro di pista per Michael Norman in Europa

L’astro nascente dello sprint statunitense Michael Norman correrà il primo 400 metri della sua carriera su suolo europeo dopo il formidabile 43”45 ottenuto al meeting di Torrance con il quale il californiano di San Diego è salito al quarto posto delle liste mondiali di tutti i tempi. Aveva stabilito il precedente record personale di 43”61 in occasione del titolo NCAA sulla pista di Eugene nel 2018 con la maglia del team di atletica dei Trojans della University of Southern California. A livello indoor detiene il record del mondo con 44”52. In questa stagione Norman ha eguagliato il record personale sui 200 metri correndo in 19”84 a Osaka.

Michael Norman:

Sono eccitato di correre il mio primo 400 metri in Europa a Stoccolma. Non vedo l’ora di respirare l’atmosfera e sono curioso di vedere che tempo riuscirò a realizzare

Norman affronterà Raj Benjamin, amico e compagno di allenamenti sotto la guida del campione olimpico dei 400m di Barcellona 1992 Quincy Watts. Benjamin ha stabilito il record personale sui 400 metri con 44”31 alle spalle di Norman nella gara di Torrance e arriva a Stoccolma in ottime condizioni di forma dopo aver realizzato il suo secondo crono al di sotto dei 48 secondi sui 400 ostacoli con 47”80 a Shanghai. Norman guida per 4-0 nei confronti diretti con Benjamin.

L’altro grande talento in gara è il giovane rappresentante del Botswana Baboloki Thebe, che ha stabilito il record personale con 44”02 a Losanna e si è classificato quarto ai Mondiali di Londra in 44”66 nel 2017. Thebe si è classificato secondo a Stoccolma nel 2017 in 44”99 e ha vinto la medaglia d’argento con la staffetta 4x400 ai Mondiali Under 20 di Bydgoszcz. Completano il cast il grenadino Bralon Taplin (quarto ai Mondiali Indoor di Porland 2016 e atleta accreditato di un personale di 44”38) e il giamaicano Nathan Allen (terzo ai Campionati NCAA 2018 in 43”94).

200 metri femminili: attacco alla barriera dei 22 secondi nella prima sfida della stagione tra Asher Smith, Thompson e Schippers

La tre volte campionessa europea dei 100m, 200m e della staffetta 4x100 di Berlino 2018 Dina Asher Smith torna a Stoccolma per correre i 200 metri un anno dopo aver vinto sui 100 metri in 10”93. Sulla pista dello Stadio Olimpico della capitale svedese la fuoriclasse britannica vinse anche sui 200 metri in 22”72 nell’edizione del 2016 sotto la pioggia. La sprinter originaria del sobborgo londinese di Orpigton ha trionfato sui 200 metri nelle ultime due edizioni degli Europei ad Amsterdam 2016 in 22”37 e a Berlino 2018 con 21”89 (migliore prestazione mondiale dell’anno) e si è classificata quinta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e quarta ai Mondiali di Londra 2017 con 22”22. Ha iniziato la stagione 2019 dominando i 200 metri nella tappa inaugurale della Diamond League con 22”26, ma troverà avversarie molto più competitive a Stoccolma, dove la barriera dei 22 secondi potrebbe venire abbattuta per la prima volta in questa stagione.

Dafne Schippers correrà per la prima volta in carriera a Stoccolma sulla distanza dove ha vinto gli ultimi due titoli mondiali sui 200 metri a Pechino 2015 e a Londra 2017, l’argento olimpico a Rio de Janeiro 2016 e due medaglie europee (oro a Zurigo 2014 e argento a Berlino 2018). In occasione dei Mondiali di Pechino 2015 realizzò il record europeo con uno straordinario 21”63 precedendo la coetanea giamaicana Elaine Thompson per tre centesimi di secondo. Thompson si prese la rivincita vincendo l’oro olimpico l’anno successivo a Rio de Janeiro.

Thompson ha iniziato la stagione 2019 con un terzo posto sui 100 metri in 11”14 dopo un 2018 travagliato a causa di alcuni problemi fisici e ha dimostrato di essere in crescita di condizione vincendo i 200 metri in 22”40 nella tappa del World Challenge IAAF di Nanchino. Nell’ultimo fine settimana ha corso i 100 metri in 11”09 a Kingston.

La migliore statunitense tra le iscritte è la californiana di origini bresciane Jenna Prandini, che ha ottenuto i migliori risultati della sua carriera sui 200 metri vincendo due titoli statunitensi nel 2015 in 22”20 e nel 2018 in 22”62 con vento contrario e la sua prima gara della Diamond League a Londra nel 2018.

Arriva a Stoccolma in ottime condizioni di forma la bulgara d’Italia Ivet Lalova Collio, che ha vinto la tappa del World Challenge IAAF di Osaka in 22”55. La moglie dell’ex azzurro Simone Collio ha vinto tre medaglie europee all’aperto (oro sui 100m a Helsinki 2012 e due argenti sui 100m e sui 200m ad Amsterdam 2016). Il cast è completato dalla campionessa NCAA 2017 dei 200 metri Kyra Jefferson e dall’altra olandese Jamile Samuel, medaglia di bronzo sui 200 metri agli Europei di Europei di Berlino 2018.

200 metri maschili: Gulyev pronto a fare il bis

Il turco Ramil Gulyev è il grande favorito per il secondo successo sulla pista di Stoccolma dopo la vittoria della passata edizione quando fermò il cronometro in 19”92. Il campione mondiale e europeo in carica dei 200 metri ha vinto la prima gara della Diamond League della stagione scendendo sotto i 20 secondi con 19”99 a Doha. L’anno scorso avvicinò di quattro centesimi il record europeo di Pietro Mennea correndo in 19”76 nella finale degli Europei di Berlino 2018.

L’altro medagliato dei Mondiali di Londra 2017 è il trinidegno Jereem Richards, bronzo nella prova individuale e campione del mondo con la staffetta 4x400 davanti agli Stati Uniti. In questa stagione il caraibico cresciuto sportivamente negli Stati Uniti ha vinto la staffetta 4x400 alle World Relays di Yokohama e si è classificato terzo sui 200 metri a Doha in 20”21. In grado di lottare per le prime posizioni è il panamense Alonso Edward, grande protagonista delle ultime stagioni del circuito con tre titoli consecutivi della Diamond League dal 2014 al 2016. Il cast è completato dal canadese Aaron Brown, vincitore sui 200 metri a Shanghai in 20”07 e secondo alle spalle di Filippo Tortu sui 100 metri alla Fastweb Cup di Rieti in 10”00 di Venerdì scorso, dallo svizzero di origini giamaicane Alex Wilson, argento agli Europei di Berlino con il record nazionale di 20”04, dal colombiano Bernardo Baloyes, vincitore al meeting IAAF World Challenge di Braganca Paulista in 20”08, e l’equadoregno Alex Quinonez, secondo al meeting di Doha in 20”19.

100 ostacoli femminili: Kendra Harrison torna a Stoccolma dopo tre anni

La primatista mondiale Kendra Harrison torna a gareggiare a Stoccolma tre anni dopo il successo in 12”66 nell’edizione 2016 caratterizzata da una pioggia torrenziale e da una temperatura invernale e dall’ultima partecipazione a questo meeting della beniamina del pubblico svedese Susanna Kallur. Poche settimane dopo Harrison riscrisse la storia della specialità stabilendo il record del mondo con un sensazionale 12”20 agli Anniversary Games di Londra. Dopo aver stabilito il record mondiale Harrison si è classificata quarta ai Mondiali di Londra e ha vinto il titolo mondiale indoor sui 60 ostacoli a Birmingham nel 2018 con 7”70 sfiorando di due centesimi di secondo il record mondiale al coperto detenuto dal 2008 da Susanna Kallur.

La pista di Stoccolma ha sempre regalato grandi prestazioni in questa specialità. Lo scorso anno la campionessa olimpica Brianna McNeal stabilì il record del meeting con l’eccellente tempo di 12”38. Harrison ha iniziato alla grande la stagione stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 12”47 al meeting di Baie Mahault a Guadalupa.

L’avversaria più accreditata è la connazionale Sharicka Nelvis, quarta ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018. Nelvis ha vinto il titolo statunitense indoor sui 60 metri ostacoli in 7”85 (migliore prestazione mondiale dell’anno) e di recente si è imposta al meeting di Osaka sui 100 ostacoli in 12”70. Il cast si arricchisce della presenza di Christine Manning Clemons (vice campionessa mondiale indoor a Birmingham 2018 e della nigeriana Tobi Amusan, campionessa NCAA 2017 e dei Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018. L’Europa proverà a contrastare lo strapotere americano con l’olandese Nadine Visser (campionessa europea indoor a Glasgow 2019 sui 60 ostacoli e bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 sui 60 ostacoli), la bielorussa Elvira Herman (campionessa europea a Berlino 2018) e la tedesca Cindy Roleder (campionessa europea indoor a Belgrado 2017 e bronzo europeo a Berlino 2018).

Salto in alto femminile: Lasitskene insegue il quarto successo a Stoccolma

Le prime sei classificate del Ranking mondiale sono in gara sulla pedana dello Stadio Olimpico di Stoccolma. Il salto in alto ha sempre avuto una grande tradizione a Stoccolma fin dai tempi del record del mondo dello svedese Patrick Sjoberg con 2.42m nel 1987. In anni più recenti Blanka Vlasic stabilì il record del meeting nell’alto femminile con 2.07m nel 2007.

Guida la starting list la campionessa mondiale outdoor e indoor in carica Mariya Lasitskene, che debutta nella stagione all’aperto dopo aver vinto il secondo titolo europeo indoor della sua carriera a Glasgow 2019 con la misura di 2.01m. La fuoriclasse russa ha vinto 60 delle ultime 62 gare disputate dal 2016 in poi.

Lasitskene insegue la quarta vittoria al Bauhaus Galan dopo i successi del 2014, 2017 e 2018. Nelle ultime due edizioni ha realizzato quota 2.00m. Nel corso dell’ultima stagione indoor 2019 la saltatrice originaria di Prokladny nella Repubblica Autonoma Kabardino Balkaria nel Caucaso ha superato la quota di 2.04m al Russian Winter di Mosca e ha raggiunto quota 2 metri in nove gare su undici.

Lasitskene non avrà vita facile contro un cast di avversarie degno di una finale mondiale che comprende la bulgara Mirela Demireva, una delle poche atlete ad aver battuto la russa l’anno scorso a Rabat. Demireva ha vinto tre medaglie d’argento agli Europei di Amsterdam e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e agli Europei di Berlino 2018.

Elena Vallortigara torna a gareggiare in Diamond League 27 giorni dopo il debutto a livello internazionale dello scorso 3 Maggio nella tappa inaugurale di Doha dove ha saltato 1.85m. L’allieva del tecnico senese Stefano Giardi ha fatto registrare un record stagionale di 1.90m nella prima gara outdoor al Meeting della Liberazione dello scorso 25 Aprile a Siena dove si allena tutti i giorni. Durante la stagione indoor la saltatrice di Schio ha vinto il titolo italiano ad Ancona con 1.92. Lo scorso anno ha superato l’asticella alla misura di 2.02m agli Anniversary Games di Londra diventando la seconda saltatrice italiana della storia dopo Antonietta Di Martino.

I fari saranno puntati anche sull’astro nascente Yaroslava Mahuchik, che ha vinto la tappa inaugurale di Doha con 1.96m a soli 17 anni diventando l’atleta più giovane di sempre a vincere una gara della Diamond League. L’atleta ucraina originaria di Dnipro ha vinto tutti i titoli a livello giovanile aggiudicandosi i Mondiali under 18 a Nairobi 2017 a 15 anni con 1.92m, gli Europei Under 18 a Gyor 2018 con 1.94m e le Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018 con 1.95m. Durante la stagione indoor 2019 la saltatrice allenata da Tatyana Stepanova ha realizzato il record mondiale juniores con 1.99m al meeting di Hustopece in Repubblica Ceca.

Yarolsava Mahuchik:

Fin da quando ho iniziato a saltare a 13 anni il mio idolo è sempre stata Mariya Lasitskene. Noi in Ucraina abbiamo una grande tradizione e sono orgogliosa di appartenere a questa scuola

In gara sarà presente anche l’altra ucraina Yuliya Levchenko, vice campionessa mondiale a Londra 2017 con 2.01m e argento agli Europei Indoor di Glasgow 2019 con 1.99m sempre alle spalle di Lasitskene. Levchenko vinse anche la seconda edizione delle Olimpiadi giovanili a Nanchino 2014 aggiungendo il suo nome all’albo d’oro di questa manifestazione che comprende proprio Lasitskene (a Singapore 2010) e Mahuchik (a Buenos Aires 2018). Le altre protagoniste in gara sono la lituana Airine Palsyte (campionessa europea indoor a Belgrado 2017 con il record personale di 2.01m e bronzo nella stessa rassegna due anni dopo a Glasgow 2019), la tedesca Marie Laurence Jungfleisch (bronzo agli Europei di Berlino 2018 con 1.96m) e la svedese Erika Kinsey, terza classificata nella prima gara stagionale della Diamond League a Doha a pari merito con Mirela Demireva e Airine Palsyte con 1.91m e atleta dal primato personale di 1.97. Kinsey ha stabilito il record personale di 1.97m alla Coppa Europa di Cheboksary nel 2015 e si è classificata settima agli Europei Indoor di Glasgow dello scorso Marzo. Nella passata edizione del meeting di Stoccolma la svedese si classificò terza con 1.94m.

Lancio del disco maschile: Stahl insegue un altro lancio oltre i 70 metri

Il lancio del disco sarà la gara più attesa dal pubblico svedese per la presenza del beniamino locale Daniel Stahl, vice campione europeo a Berlino 2018. Il ventiseienne svedese ha realizzato la migliore prestazione mondiale tecnica nel primo meeting della Diamond League 2019 a Doha con 70.56m, migliore misura di una serie comprendente altri due lanci oltre i 70 metri (70.32m e 70.49m) e tre tentativi oltre i 69 metri (69.63m, 69.54m e 69.50m). Stahl ha stabilito il record svedese nel Giugno 2017 con 71.29m a Sollentuna migliorando di tre centimetri il precedente primato detenuto da Rickard Bruck dal 1984.

Sulla pedana di casa Stahl rinnoverà il duello con il giamaicano Fedrick Dacres, che ha vinto le ultime due edizioni del Bauhaus Galan nel 2017 con 68.36m (davanti a Stahl) e nel 2018 con il record nazionale di 69.67m (precedendo il campione del mondo Andrius Gudzius di otto centimetri). Il caraibico ha vinto il titolo della Diamond League lo scorso anno a Bruxelles. In questa stagione ha realizzato la migliore misura di 67.14m a Kingston lo scorso Febbraio.

Oltre a Stahl saranno presenti l’austriaco Lukas Weisshadinger e l’iraniano Ehsan Hadadi, rispettivamente secondo e terzo nella gara di Doha rispettivamente con 66.90m e 66.78m. Il cast è arricchito dal tedesco Christoph Harting, campione olimpico a Rio de Janeiro 2016, dal norvegese Ola Isene Stunes (secondo nelle liste mondiali dell’anno con 67.78m), dallo statunitense Mason Finley (argento ai Mondiali di Londra 2017) e dall’altro svedese Simon Petterson (personale di 65.84m).

Lancio del disco femminile: Perkovic sfida le cubane Caballero e Perez

La fuoriclasse croata Sandra Perkovic ha vinto sei titoli della Diamond League consecutivi dal 2012 al 2017 ma è stata battuta dalla cubana Yaimé Perez nella finale di Bruxelles dello scorso anno. Anche nell’ultima gara del disco femminile disputata a Stoccolma nel 2017 Perez sconfisse Perkovic con la misura di 67.92m.

Per la lanciatrice di Zagabria sarà l’occasione per prendersi una rivincita contro la caraibica, che vanta la terza migliore prestazione mondiale dell’anno con un ottimo lancio di 66.75m alle spalle di Denia Caballero (68.46m) e della statunitense Valarie Allman (67.15m), a loro volta presenti a Stoccolma.

Perkovic ha vinto due titoli olimpici, due ori mondiali e cinque ori europei e vanta un personale di 71.41m stabilito a Bellinzona nel 2017. Si è imposta tre volte a Stoccolma e detiene il record del meeting dal 2012 con 68.77m. Debutta in questa stagione proprio nella capitale svedese.

La francese Melina Robert Michon (vice campionessa olimpica a Rio 2016) torna alle gare dopo la maternità. Completano la starting list la cinese Bin Feng (campionessa asiatica a Doha con 65.36m) e la brasiliana Andressa De Morais (64.86m di personale stagionale a Braganca Paulista).

1500 metri: Tefera e Cheruiyot contro i fratelli Ingebrigtsen e Manangoi

Il motivo più interessante dei 1500 metri di Stoccolma è la sfida tra i tre fratelli norvegesi Henrik, Filip e Jakob Ingebrigtsen e i due fratelli keniani Elijah e George Manangoi. Si preannuncia una gara stellare con l’intero podio dei Mondiali di Londra 2018 comprendente Elijah Manangoi (oro), Timothy Cheruyot (argento) e Filip Ingebrigtsen (bronzo), il due volte campione europeo dei 1500m e dei 5000m di Berlino 2018 Jacob Ingebrigtsen e il primatista mondiale indoor Samuel Tefera.

Si rinnova il duello tra Elijah Manangoi e Timothy Cheruyot che ha caratterizzato le ultime due stagioni a livello mondiale. Cheruiyot si mise in luce vincendo proprio a Stoccolma in 3’30”77 nel 2017 e proseguì la stagione vincendo l’argento ai Mondiali di Londra e il titolo della Diamond League. Ha dominato il 2018 vincendo tutte le gare disputate tranne i Giochi del Commonwealth dove ha perso contro Manangoi. Nella Diamond League è sceso due volte sotto i 3’30” a Parigi (3’29”71) e a Montecarlo (3’28”41) e ha vinto la finale della Diamond League a Zurigo in 3’30”27.

Manangoi ha vinto il primo duello della stagione 2019 con Cheruiyot a Doha in 3’32”21. Presente in gara anche George Manangoi, fratellino di Elijah e campione mondiale under 18 a Nairobi 2017 e under 20 a Tampere 2018.

Jakob Ingebrigtsen è diventato il più giovane atleta di sempre a vincere un titolo europeo in occasione del successo sui 1500 metri a Berlino ad appena 17 anni succedendo ai fratelli Henrik e Filip. Il giorno dopo ha centrato la doppietta vincendo anche i 5000 metri davanti al fratello maggiore Henrik. Il teenager di Sandnes è diventato il primo atleta nella storia a vincere su entrambe le distanze. Nel corso della straordinaria stagione outdoor 2018 ha stabilito il record del mondo under 20 sui 1500 metri a Montecarlo con 3’31”18 e ha vinto due medaglie ai Mondiali Under 20 di Tampere (argento sui 1500 metri e bronzo sui 5000 metri).

I successi sono proseguiti durante la stagione indoor nella quale Jakob ha vinto altre due medaglie continentali agli Europei Indoor di Glasgow (oro sui 1500m e argento sui 3000m). Ha stabilito il primato mondiale under 20 indoor correndo i 1500 metri in 3’36”21 a Dusseldorf nella gara vinta davanti all’etiope Samuel Tefera.

Tefera ha cancellato dopo 22 anni lo storico primato del mondo indoor dei 1500 metri detenuto dal grande Hicham El Guerrouj vincendo in 3’31”04 al meeting di Birmingham davanti al connazionale Yomif Kejelcha.

5000 metri femminili: Obiri favorita per il secondo successo stagionale

Hellen Obiri insegue il secondo successo stagionale in Diamond League dopo la vittoria sui 3000 metri a Doha in un eccellente 8’25”60. Sarà la prima gara dell’anno sui 5000 metri per la fuoriclasse keniana, che ha dominato le ultime due stagioni vincendo il titolo mondiale sui 5000 metri a Londra 2017, i Giochi del Commonwealth 2018 a Gold Coast e le ultime due edizioni della Diamond League. Ha stabilito il record personale e la quinta prestazione mondiale all-time con 14’18’37 a Roma nel 2017Lo scorso Marzo ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati del mondo di corsa campestre di Ahrus in Danimarca diventando la prima donna a vincere titoli iridati in pista sia all’aperto sia al coperto e nel cross.

In gara ci saranno tante atlete in grado di realizzare prestazioni di grande livello: le keniane Agnes Tirop (bronzo ai Mondiali di Londra 2017 sui 10000m e autrice di un record personale di 14’24”24 realizzato a Rabat nel 2018), Lilian Rengeruk (terza nella prima tappa della Diamond League 2019 a Doha sui 3000m in 8’29”82 e terza ai Mondiali Under 20 di Eugene 2014 su questa distanza), Caroline Chepkoech Kipkurui (8’29”89 sui 3000m a Doha), la ventenne Gloriah Kite (8’29”91 a Doha), Margaret Chelimo Kipkemboi (quinta ai Monndiali di Londra 2017 sui 5000 metri), l’etiope Letesenbet Gidey (bronzo ai Mondiali di cross di Ahrus e personali di 8’30”96 sui 3000m e di 14’23”14 sui 5000m) e la turca Yasemin Can (tre volte campionessa europea di corsa campestre e 8’33”29 di record personale stabilito a Doha).

Alcune atlete europee potrebbero approfittare dei ritmi veloci per migliorare i loro record personali. I nomi di maggiore richiamo sono la britannica Elish McColgan (argento agli Europei di Berlino 2018 e figlia d’arte della campionessa mondiale dei 10000m di Tokyo 1991 Liz McColgan), la tedesca Alina Reh (quarta agli Europei Indoor di Glasgow 2019 sui 3000m), la norvegese Karoline Grovdal (bronzo agli Europei di Berlino 2018 sui 3000 siepi) e la danese Emilie Moller (campionessa europea under 23 sui 3000 siepi e di corsa campestre).

Salto con l’asta maschile: Kendricks cerca la prima affermazione a Stoccolma

Tre campioni del mondo (Pawel Wojchiechowski, Raphael Holzdeppe e Sam Kendricks), il campione olimpico Thiago Braz Da Silva e la medaglia d’argento mondiale di Londra 2017 Piotr Lisek.

Sam Kendricks cerca il primo successo a Stoccolma dopo il secondo posto della passata edizione con 5.81m nella gara vinta dallo svedese Armand “Mondo” Duplantis con 5.86m. Il giovane fenomeno scandinavo non sarà in gara in questa edizione perché è impegnato con le gare NCAA con Louisiana State University e posticiperà il debutto in Diamond League alle successive tappe di Oslo e Losanna.

Kendricks ha vinto la prima gara stagionale di Diamond League a Doha con 5.80m precedendo il campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 Thiago Braz Da Silva (5.71m) e il giapponese Seito Yamamoto (5.61m), a loro volta in gara a Stoccolma. L’astista originario di Oxford (città del Mississippi) è rimasto imbattuto nella stagione 2017, nella quale ha vinto il primo oro mondiale della sua carriera a Londra 2017 e il titolo della Diamond League.

In gara ci sarà tutto il podio degli ultimi Europei Indoor di Glasgow 2019 con i polacchi Pawel Wojciechowski (oro), Piotr Lisek (argento) e lo svedese Melker Svard Jacobson (bronzo). Da seguire anche il diciannovenne di padre greco e di madre ugandese Emmanouil Karalis (quarto agli Europei Indoor di Glasgow 2019 e campione europeo under 18 a Tiblisi 2016) e due campioni mondiali Raphael Holzdeppe (oro ai Mondiali outdoor di Mosca 2013) e Kostadinos Filippidis (oro ai Mondiali Indoor di Sopot 2014).

400 ostacoli: Warholm debutta nella stagione outdoor

Il campione mondiale ed europeo in carica Karsten Warholm debutta nella stagione outdoor 2019 sui 400 ostacoli dopo la straordinaria vittoria agli Europei Indoor di Glasgow dove ha eguagliato il record europeo dei 400 metri detenuto dal tedesco Thomas Schoenlebe con l’eccellente tempo di 45”05. Il giovane fuoriclasse norvegese torna nello Stadio Olimpico, dove si impose in 48”82 nell’edizione del 2017 completando la doppietta di vittorie nei meeting scandinavi dopo il successo di Oslo. Quel successo è stato il trampolino di lancio di una stagione indimenticabile culminata con il titolo mondiale a Londra. Nel Bauhaus Galan 2018 Warholm fu battuto da Abderrahamane Samba ma realizzò il record europeo under 23 con un eccellente 47”81. Warholm si è migliorato ulteriormente correndo in 47”64 in occasione del titolo europeo a Berlino.

Warholm sfiderà il rappresentante delle Isole Vergini Britanniche Kyron McMaster in una rivincita delle ultime due finali della Diamond League di Zurigo, vinte entrambe dal caraibico. McMaster ha stabilito il record personale di 47”54 al meeting di Parigi 2018.

Il cast è completato dall’estone Rasmus Magi (secondo agli Europei di Zurigo 2014), dall’irlandese Thomas Barr (terzo agli Europei di Berlino 2014), dal campione statunitense 2018 Kenneth Selmon, dal finalista dei Mondiali di Londra 2017 TJ Holmes e dal polacco Patryk Dobek (campione europeo under 23 a Bydgoszcz 2015 e quinto nella finale europea di Berlino 2018).

800 metri femminili: sfida tra Wilson e Jepkosgei

Da seguire la sfida tra la statunitense Ajee Wilson e la keniana Nelly Jepkosgei, che si sono classificate rispettivamente terza e quarta nel primo meeting stagionale della Diamond League a Doha. Wilson ha stabilito il record personale con un eccellente 1’55”61 al meeting di Montecarlo nel 2017 e ha vinto due medaglie d’argento ai Mondiali Indoor di Portland 2016 e di Birmingham 2018 e il bronzo ai Mondiali outdoor di Londra 2017 in 1’56”65. Jepkosgei è andata vicina al record personale con 1’59”00 a Doha e si è imposta al meeting di Nanchino in 1’59”98. Le altre atlete da seguire sono la giamaicana Natoye Goule (1’56”15 lo scorso anno a Montecarlo), l’etiope Abitam Alemu (quarta ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018) e la britannica Lynsey Sharp (campionessa europea a Helsinki 2012 e sesta nella finale olimpica di Rio 2016)

Gare non valide per il punteggio della Diamond League

1500 metri femminili: debutto di Laura Muir all’aperto dopo la doppietta agli Europei Indoor

La fuoriclasse britannica Laura Muir inizia la stagione outdoor a Stoccolma dopo la seconda doppietta della sua carriera agli Europei Indoor di Glasgow sui 1500 metri e sui 3000 metri. La scozzese, laureata in medicina veterinaria, gareggia per il secondo anno consecutivo a Stoccolma. Nella passata edizione fu battuta dall’etiope Gudaf Tsegay ma fermò il cronometro in un eccellente 3’58”53. Nel 2018 Muir ha vinto il primo titolo europeo outdoor sui 1500 metri a Berlino, l’argento sui 1500m e il bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham e si è aggiudicata il secondo trofeo dei diamanti della sua carriera grazie al successo nella finale di Bruxelles. E’ la più veloce tra le partenti con 3’55”22.

800 metri maschili: Saruni, Lewandowski e gli australiani Bol e Deng

Il grande talento keniano di stanza negli Stati Uniti Michael Saruni debutta in Diamond League dopo la brillante carriera NCAA nella quale ha realizzato il record personale e il primato NCAA outdoor con 1’43”25 a Tucson, ha vinto il titolo NCAA Indoor nel 2018 e ha stabilito la migliore prestazione mondiale di sempre sui 600 metri indoor con 1’14”79 ad Albuquerque nel Gennaio 2018. In questa stagione ha realizzato un eccellente 1’43”98 negli 800 metri ai celebri Millrose Games di New York. Il ventitreenne keniano si allena con l’altra stella keniana Emmanuel Korir sotto la guida del campione olimpico degli 800 metri di Seul 1988 Paul Ereng. Saruni correrà contro un campo di partenti molto competitivo comprendente il plurititolato polacco Marcin Lewandowski, campione europeo indoor a Glasgow, argento ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e agli Europei outdoor di Berlino 2018 sui 1500 metri e lo svedese Andreas Kramer, vice campione europeo a Berlino 2018. Da seguire anche la coppia di mezzofondisti australiani di origini sudanesi formata da Peter Bol e Joseph Deng, che occuparono le prime due posizioni sugli 800 metri nella passata edizione del meeting di Stoccolma con 1’44”56 e 1’44”61. Nel corso della passata stagione Deng si migliorò ancora 1’44”21 a Montecarlo battendo lo storico primato dell’Oceania detenuto dal grande Peter Snell stabilito nel lontano 1962 a Christchurch con 1’44”3.

10000 metri maschili in conclusione di serata con Gebrhiwet, Chelimo e Kipruto

La notte di Stoccolma si concluderà con una gara di 10000 metri che celebrerà il decimo anniversario della Diamond League.

L’etiope Hagos Gebrhiwet gareggia per la prima volta in carriera sui 10000 metri dopo aver vinto tre medaglie nelle grandi rassegne internazionali negli ultimi anni sui 5000 metri (bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016, argento ai Mondiali di Mosca 2013 e bronzo nella rassegna iridata di Pechino 2015). Lo scorso Gennaio ha trionfato al Campaccio, prestigiosa gara campestre di San Giorgio su Legnano.

La gara di Stoccolma potrebbe far registrare il primo tempo dell’anno al di sotto dei 27 minuti. Oltre a Gebrihwet gli altri atleti in grado di correre su ritmi molto veloci sono lo statunitense Paul Chelimo, vice campione olimpico a Rio de Janeiro 2016 e bronzo olimpico a Londra 2017, e il giovane keniano Rhonex Kipruto, campione del mondo juniores sui 10000 metri a Tampere con il record dei campionati di 27’21”08. Lo scorso autunno Kipruto ha stabilito il secondo miglior tempo di sempre sui 10 km su strada a livello mondiale correndo in 26’48” a Praga arrivando a due secondi dal record mondiale detenuto dal connazionale Leonard Patrick Komon. Kipruto è allenato dal leggendario coach e missionario irlandese Padre Colm O’Connell, che allena anche il campione olimpico degli 800 metri David Rudisha. Kipruto ha iniziato a correre ispirandosi proprio a Rudisha e a Eliud Kipchoge.

In chiave europea il nome da seguire è lo svizzero Julien Wanders, che lo scorso Febbraio ha strappato il record continentale della mezza maratona a Mo Farah correndo la Ras Al Khaimah Half Marathon in 59’13”. Lo scorso Dicembre ha battuto anche il record europeo di 10 km su strada con 27’25” a Houilles.

Lo stadio Olimpico è stato teatro di record del mondo sui 10000 metri in passato. L’ultimo primato di questa disciplina stabilito in questo impianto risale nel 1993 quando il keniano Richard Chelimo fermò il cronometro in 27’07”91. Quest’anno alcuni dei migliori specialisti del mondo avranno l’occasione di realizzare lo standard di qualificazione per i prossimi Campionati del Mondo di Doha.

Salto con l’asta femminile: Bengtsson cerca il successo davanti al pubblico di casa

La svedese Angelica Bengtsson insegue il successo davanti al pubblico di casa. La saltatrice scandinava ha vinto tutti i titoli più importanti a livello giovanile conquistando i Mondiali under 18 a Bressanone 2009, i Mondiali Under 20 a Moncton e le Olimpiadi giovanili a Singapore nel 2010, gli Europei Under 20 a Tallin 2011 e il secondo titolo mondiale under 20 a Barcellona 2012. A livello assoluto ha vinto tre medaglie di bronzo agli Europei outdoor di Amsterdam 2016 e agli Europei Indoor di Praga 2015 e di Belgrado 2017. Bengtsson si rivelò proprio nel meeting indoor alla Globen Arena nel 2011 quando realizzò tre record mondiali juniores con 4.53m, 4.58m e 4.63m nella stessa serata.

Getto del peso maschile: Kovacs in pole position

Il campione del mondo di Pechino 2015 Joe Kovacs parte come favorito dopo aver realizzato il suo record stagionale con la misura di 20.83m nel primo meeting della Diamond League 2019 a Doha. Nella sua carriera lo statunitense ha realizzato il record personale di 22.57m a Tucson nel 2017 e ha vinto il titolo della Diamond League nel 2015. Sulla pedana di Stoccolma Kovacs affronterà il congolese Franck Elemba (quarto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro), il russo Maksim Afonin (21.07m di personale nel 2017) e il giovane svedese Winnie Petterson (20.70m di personale in questa stagione).

Getto del peso femminile: Dubitskaya leggermente favorita

La medaglia di bronzo degli Europei di Berlino 2018 Aliona Dubitskaya parte come leggermente favorita in una gara aperta ad ogni pronostico. La bielorussa ha stabilito un record personale di 18.78m in occasione del terzo posto in Diamond League a Shanghai. Le principali avversarie sono la canadese Brittany Crew (18.61m in questa stagione), la svedese Fanny Roos, sesta agli Europei Indoor di Glasgow 2019 e la tedesca Sara Gambetta, terza agli Europei Under 23 di Tallin 2015 e medaglia d’argento nell’eptathlon ai Mondiali Under 20 di Moncton 2010.