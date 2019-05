Il primo tempo è abbastanza equilibrato e termina sullo 0-0 ma nella ripresa si scatenano i Blues: Giroud, Pedro e Hazard (su rigore) portano sul 3-0 la squadra di Sarri in pochi minuti. Iwobi accorcia ma ancora il belga chiude la partita. Finisce 4-1 per il Chelsea che vince l'Europa League.

L' Europa League si è chiusa oggi, mercoledì 29 maggio, con la finale Chelsea-Arsenal . La gara, giocata allo stadio Olimpico di Baku, ha visto i ragazzi di Sarri arrivare all'ultimo step della competizione dopo aver eliminato ai rigori l'Eintracht nel doppio confronto delle semifinali. Discorso diverso per l'Arsenal, che ha superato il Valencia con due vittorie, sia in casa che nel ritorno del Mestalla.

