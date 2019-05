L'amministratore delegato spiega i piani del club dopo gli addii di Gattuso e Leonardo: "Vorrei che Maldini facesse il direttore tecnico. Ha chiesto tempo per riflettere".

di Franco Borghese - 29/05/2019 09:54 | aggiornato 29/05/2019 10:04

Una rivoluzione. Un'altra rivoluzione. Il Milan in estate cambierà faccia e lo farà per l'ennesima volta negli ultimi anni. Prima l'arrivo di Fassone e Mirabelli, poi quello di Leonardo e Gazidis. Ora il futuro dei rossoneri è incerto. La mancata qualificazione alla Champions League mette in difficoltà la società che deve fare i conti con un bilancio non proprio positivo.

La situazione è delicata, i tifosi sono preoccupati. Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan arrivato dall'Arsenal per volontà del fondo Elliott, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport il piano dei rossoneri per ripartire. Ha parlato con sincerità, senza gettare fumo negli occhi, senza illudere nessuno. Perché ci sarà bisogno di tempo e non si possono creare aspettative fuorvianti.

Per tornare ad alti livelli c'è bisogno di sacrifici, non bisogna più sbagliare scelte. Si tratta di un percorso difficile ma appassionante in cui Gazidis afferma di credere ciecamente. Il punto di (ri)partenza, nella testa dell'amministratore delegato rossonero, è Paolo Maldini, che verrebbe promosso a direttore tecnico. Un ruolo di responsabilità. Sarebbe il pilastro del nuovo Milan. Proprio come lo è stato per decenni in campo.

Ivan Gazidis punta su Paolo Maldini per il futuro del Milan

Milan, Gazidis svela il piano per ripartire: "Puntiamo sui giovani"

Arrivato a dicembre, Gazidis in questi mesi ha voluto studiare il calcio italiano e la storia del Milan (oltre che la situazione finanziaria del club) per capire come agire e come ripartire. Per dimostrare trasparenza alla tifoseria ha deciso di parlare chiaramente, apertamente, spiegando nel dettaglio il percorso individuato dal club per affrontare i prossimi mesi:

Elliott ha preso inaspettatamente il club alla fine luglio e ha dovuto subito risolvere problemi enormi. Il Milan è stato salvato. Elliot ha immesso nel club 220 milioni di euro per rifornirlo di capitale e rispondere agli obblighi. Se non lo avesse fatto il club sarebbe andato verso la bancarotta e avrebbe rischiato la retrocessione.

Per Gazidis il Milandeve essere modernizzato se vuole ripartire. La società va resa attuale. Il passato, per quanto trionfale, non può essere più importante del presente e del futuro. Per questo Gazidis sta lavorando per creare un club solido che risolva i problemi finnziari che lo stanno limitando.

Dobbiamo generare profitti che possano essere reinvestiti. Dobbiamo aumentare la qualità della squadra, riportarla al top in Europa e trovare le giuste soluzioni per lo stadio. Che sia San Siro o un altro. Non abbiamo un limite di tempo per questo. Dobbiamo crescere nel rispetto del Fair Play, prendendo giocatori che non siano top player ma che lo diventino qui. Non bruceremo i nostri fondi per una sola stagione nel presente, ma vogliamo costruirci il futuro: una generazione di calciatori forti che crescano velocemente insieme al club.

Milan, Gazidis parla dell'addio di Leonardo e Gattuso

Quella di ieri è stata una giornata delicata per il Milan. Nel giro di poche ore se ne sono andati prima Gattuso, poi Leonardo. Entrambi dimissionari. La paura dei tifosi è che non credano nel progetto. E sarebbe significativo. Gazidis però spiega anche questa situazione, cercando di mettere i puntini sulle "i".

Leonardo è in cerca di nuove sfide. Non siamo in conflitto con lui. Gattuso è un uomo straordinario che ha portato la piena responsabilità della stagione sulle sue spalle, non riusciva più a sopportare questo peso.

Per quel che riguarda la squadra del futuro (e anche per quel che riguarda lo staff), Gazidis chiude le porte a Campos, precisando che vorrebbe Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico. Sarebbe il volto da cui ripartire e metterebbe a disposizione del club tutta la sua esperienza calcistica:

Avrebbe intorno uno staff all'altezza. Il suo non sarebbe un ruolo di facciata ma assolutamente centrale nelle scelte tecniche. Non gli chiedo di fare tutto da solo. Si lavora in gruppo. Aspetto la sua decisione, se la deve sentire al 100%. Poi, insieme, sceglieremo l'allenatore. Non importa l'età o la nazionalità, importa che sia adatto.

Adatto a ripartire. Perché il Milan in estate subirà una rivoluzione. Un'altra rivoluzione. L'ennesima degli ultimi anni. Ma la speranza dei tifosi è che sia l'ultima. La loro speranza è che questa volta sia utile e duratura.