Sarà lo stadio Olimpico di Baku ad ospitare la finale di Europa League.

di Redazione Fox Sports - 29/05/2019 10:16 | aggiornato 29/05/2019 10:20

È Chelsea-Arsenal la finale di Europa League che si gioca mercoledì 29 maggio alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Baku.

Il Chelsea ha superato l'Eintracht nelle semifinali, ma solo ai rigori: nei tempi regolamentari le due squadre avevano pareggiato 1-1 sia l'andata che il ritorno.

L'Arsenal ha invece eliminato il Valencia, vincendo sia in casa (3-1) che al Mestalla (4-2).

Statistiche e curiosità su Chelsea-Arsenal, finale di Europa League

Getty Images Gli ultimi otto gol dell’Arsenal in Europa League portano la firma di uno tra Pierre-Emerick Aubameyang (quattro) o Alexandre Lacazette (quattro).

L’Azerbaijan sarà il 24º paese differente a ospitare la finale di una grande competizione europea; inoltre, per il terzo anno consecutivo un paese ospiterà per la prima volta una grande finale: il Galles per quella di Champions League nel 2016-17 e l’Ucraina per la finale di Champions League 2017/18.

Gli ultimi otto gol dell’Arsenal in Europa League portano la firma di uno tra Pierre-Emerick Aubameyang (quattro) o Alexandre Lacazette (quattro).

I due precedenti allenatori italiani ad aver portato una squadra inglese in finale di una grande competizione europea hanno poi vinto con il Chelsea: Gianluca Vialli nella finale di Coppe delle Coppe del 1998 e Roberto Di Matteo in quella di Champions League del 2012.

Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, è il primo allenatore italiano a raggiungere la finale di Coppa UEFA/Europa League dai tempi di Alberto Malesani, nel 1999, che vinse il trofeo con il Parma.

In caso di vittoria dell’Arsenal, soltanto Giovanni Trapattoni (cinque) avrà vinto più finali di una grande competizione europea rispetto a Unai Emery (quattro), mentre soltanto altri tre allenatori ne avranno conquistate quattro: Nereo Rocco, Bob Paisley e Jose Mourinho.

Arsenal e Chelsea hanno vinto entrambe 11 partite in questa Europa League; soltanto tre squadre hanno strappato più successi in una singola stagione di una grande competizione europea (escludendo le qualificazioni): il Real Madrid nel 2001-02 (12); il Porto nel 2010-11 (12) e l’Atletico Madrid nel 2011-12 (13).

Il tecnico dell’Arsenal, Unai Emery, potrebbe diventare il quarto allenatore a vincerea vincere la Coppa UEFA/Europa League con due squadre differenti, dopo Giovanni Trapattoni (Juventus e Inter), Jose Mourinho (Porto e Man Utd) e Rafael Benitez (Valencia e Chelsea).

L’attaccante del Chelsea, Olivier Giroud, ha segnato 10 gol in questa Europa League: record per un giocatore dei Blues in una singola stagione europea (escluse qualificazioni) e per un calciatore francese in una stagione di una grande competizione europea, al pari di Nestor Combin nella Coppa delle Coppe del 1963-64 e Just Fontaine in Coppa dei Campioni nel 1958-59.

Il tecnico dell’Arsenal, Unai Emery, è l’allenatore che ha alzato più trofei di Europa League, avendo vinto tre volte: nel 2014, 2015 e 2016 con il Siviglia.

Questa sarà la terza finale di Europa League in cui si affrontano due squadre di una stessa nazione, dopo Porto v Braga nel 2011 e Atletico Madrid v Athletic Club nel 2012.

Il Chelsea ha vinto quattro delle cinque grandi finali europee (2 di Coppa delle Coppe/una di Champions League/una di Europa League). Tra le squadre inglesi, soltanto Man Utd (cinque) e Liverpool (otto) ne hanno conquistate di più.

L’Arsenal ha perso quattro delle cinque finali di una grande competizione europea; l’unico successo del club inglese risale alla Coppa delle Coppe del 1994 contro il Parma; i Gunners hanno perso le ultime tre, andando KO nella finale di Coppa delle Coppe del 1995, di Coppa UEFA nel 2000 e di Champions League del 2006.

Questa sarà per Arsenal e Chelsea la sesta finale di una grande competizione europea; soltanto Man Utd (sette) e Liverpool (14 – compresa la Champions League 2019) ne hanno centrate di più tra i club inglesi.

Arsenal vs Chelsea sarà la prima partita a essere giocata in una finale di FA Cup, Coppa di Lega e grande competizione europea.

Questo sarà il 198º confronto ufficiale tra Arsenal e Chelsea, ma soltanto il terzo in competizioni europee; le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale di Champions League, nel 2003-04: a qualificarsi al turno successivo furono i Blues, grazie a uno score complessivo di 3-2.

Questa tra Arsenal e Chelsea sarà la seconda finale nella storia della Coppa Uefa/Europa League tra due squadre inglesi, dopo quella di Coppa Uefa del 1972 tra Tottenham e Wolves.

Finale di Europa League, le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

Chelsea (4-3-3): Kepa; Alonso, David Luiz, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

Kepa; Alonso, David Luiz, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard. Arsenal (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

Chelsea-Arsenal: dove vedere in TV e streaming la finale di Europa League

Chelsea-Arsenal sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere la finale di Europa League in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Quote 1X2 e pronostico di Chelsea-Arsenal, finale di Europa League

Il pronostico dei bookmakers per la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal è leggermente a favore dei Gunners, con la quota del 2 che raggiunge il massimo di 2.30 su Eurobet. L'1 dei Blues arriva invece a quota 3.4 su Bwin. Ma ecco le quote 1X2 e il pronostico di Chelsea-Arsenal:

Bet365

1: 3.4

X: 3.4

2: 2.3

William Hill

1: 3.3

X: 3.3

2: 2.25

Eurobet

1: 3.2

X: 3.4

2: 2.3

Betway

1: 3.4

X: 3.4

2: 2.25

Bwin