And Zappacosta has stolen the spotlight pic.twitter.com/PiM5Bcasoh

Una scena tanto goffa quanto divertente, che in molti sui social hanno interpretato come un errore di valutazione di Zappacosta, credendo che volesse realmente bere. In realtà si tratta solo di uno scherzone riuscito male. La prossima volta, sarà meglio prendere meglio le misure.

Il classico scherzo della borraccia, in cui fai finta di bere ma spruzzi all'indietro facendo finta di sbagliare. Peccato però che l'esterno italiano abbia preso male le misure e soprattutto sia stato ripreso dalle telecamere proprio in quel momento.

