I due ex compagni di squadra nella Juventus danno vita a un simpatico siparietto al momento della premiazione.

di Redazione Fox Sports - 29/05/2019 23:09 | aggiornato 29/05/2019 23:38

Non sono stati due protagonisti di questa finale di Europa League vinta dal Chelsea sull'Arsenal con il risultato di 4-1, ma Stephan Lichtsteiner e Gonzalo Higuain sono riusciti comunque a regalare un siparietto molto divertente.

I due ex compagni di squadra nella Juventus, infatti, si sono incrociati al termine della partita, al momento della premiazione. Quando è stato il momento della classica passerella dei secondi classificati, i giocatori dell'Arsenal sono passati in mezzo a quelli del Chelsea, che come di consueto applaudivano gli sfidanti.

Quando è arrivato il momento per Lichtsteiner di passare davanti a Higuain e battere il cinque, lo ha guardato e ridendo gli ha detto, in italiano, "che cazzo applaudi? Fanculo". I due sono scoppiati a ridere e il terzino svizzero ha poi continuato a camminare per ricevere la medaglia per il secondo posto.