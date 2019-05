📓 TEAM NEWS: How Chelsea & Arsenal start in Baku 😮 #UELfinal pic.twitter.com/clobbTdKhL

Risponde Emery con un 3-4-1-2. In porta Cech dietro a Papastathopoulos, Koscielny e Nacho Monreal. In mediana spazio a Maitland-Niles, Torreira, Xhaka e Kolasinac. Alle spalle di Lacazette e Aubameyang agisce Ozil.

Pochi minuti ancora prima che Chelsea e Arsenal scendano in campo allo Stadio Olimpico di Baku (Azerbaigian) per la finale di Europa League . Intanto sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre.

