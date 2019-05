Il tecnico italiano conquista il suo primo storico trofeo dopo anni di gavetta, trionfando nel derby londinese con l'Arsenal allo Stadio Olimpico di Baku.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 29/05/2019 22:45 | aggiornato 29/05/2019 22:48

Il Chelsea travolge l'Arsenal, Maurizio Sarri conquista l'Europa League. Il tecnico nativo di Napoli mette le mani sul suo primo trofeo importante a 60 anni compiuti, coronando una carriera fatta di sacrifici e basata sempre sui dettami del bel gioco. Una manovra corale e propositiva che l'ex mister dei partenopei ha provato ad imbastire anche alla guida dei Blues, dove però le difficoltà sono state non poche: il suo basso profilo, il suo feeling non proprio eccezionale con parte del gruppo e, soprattutto, un'intesa mai sbocciata con la proprietà potrebbero essere fattori sufficienti per andare verso un divorzio quasi annunciato.

Sarri che dunque rischia di lasciare il Chelsea - destinazione Juventus, magari? - dopo averlo riportato in Champions League grazie al terzo posto in Premier League, che gli ha permesso non solo di estromettere l'Arsenal dalla corsa alla massima competizione europea ma anche di sorpassare il Tottenham. I Blues coronano al meglio una stagione giocata su buoni livelli, se si esclude un leggero periodo di flessione psico-fisica accusato soprattutto tra dicembre e gennaio: un'annata più che discreta, specie se rapportata al quinto posto della stagione 2017/2018 con Antonio Conte in panchina - che pure aveva vinto la FA Cup -, ma che ha comunque visto incrinarsi i rapporti tra società e tecnico sin dagli albori di questo matrimonio decisamente poco idilliaco. Tra polemiche sulla preparazione fisica, su delle operazioni di mercato rivelatesi dei flop - vedi Higuain - e sui pressanti impegni fuori dal campo, Sarri non è mai riusito ad entrare in sintonia con i vertici del Chelsea, che dunque potrebbero concretamente affidarsi ad un altro allenatore nonostante la vittoria in finale di Europa League.

Per Sarri, qualora l'addio londinese si consumasse ufficialmente, potrebbero dunque aprirsi le porte di una Juventus pronta ad affidargli le chiavi tecniche dopo l'addio di Max Allegri. Un taglio netto rispetto alla consueta filosofia bianconera, ma richiesto tanto dalla piazza quanto dalla dirigenza: le incomprensioni passate, d'altronde, non rappresentano affatto un problema, ed è per questo che Andrea Agnelli ha deciso di puntare forte sull'ex Sorrento, alloggiando addirittura nel suo stesso albergo in quel di Baku pur trovandosi nella capitale azera ufficialmente nelle vesti di presidente dell'European Club Association. Impossibile non pensare ad un confronto tra i due, magari lontano da occhi indiscreti, per gettare le basi di un progetto comune che potrebbe anche svilupparsi nel breve periodo dopo questo trionfo in Europa League.

Europa League: Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri si scambiano il 5.

Europa League: domani il giorno decisivo per il futuro di Sarri

Le riserve sul futuro di Maurizio Sarri verranno sciolte nelle prossime ore, ovvero quando - stando a Sky Sport - Fali Ramadani incontrerà i vertici del Chelsea, o più precisamente Marina Granovskaia. Giovedì che dunque sarà il giorno decisivo, con il potente procuratore che proverà a liberare il suo assistito per far partire il gioco di incastri che porterebbe Sarri alla Juventus ed uno tra Frankie Lampard - leggenda del club in cima alle preferenze - e Nuno Espirito Santo all'ombra di Stamford Bridge.