Se i miei giocatori sono aggressivi - ha esordito Sarri - in allenamento non posso che essere felice e soddisfatto. Mi sono arrabbato perché volevo provare delle punizioni da calcio piazzato ma dopo 50 minuti di allenamento le telecamere erano ancora lì a bordocampo. Ero solo dispiaciuto e arabbiato per questo motivo

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Chelsea-Arsenal, match valido per la finale di Europa League in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Baku, ha parlato a Sky Sport il manager dei Blues Maurizio Sarri. Il tecnico ha spiegato lo scatto d'ira avuto alla vigilia della partita durante l'allenamento. Una sfuriata che inizialmente si credeva fosse legato al battibecco tra Gonzalo Higuain e David Luiz. Nulla di più sbagliato.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK