Il tecnico bergamasco declina l'offerta dei giallorossi, che hanno individuato due possibili opzioni in vista della prossima stagione. Intanto Pallotta studia l'Ajax.

29/05/2019 11:00 | aggiornato 29/05/2019 11:04

Gian Piero Gasperini non sarà il prossimo allenatore della Roma. Il tecnico dell'Atalanta, che negli scorsi giorni era stato accostato in maniera insistente al club giallorosso, alla fine ha deciso di rimanere a Bergamo. Lo ha fatto in maniera definitiva durante una lunga riunione con la dirigenza nerazzurra, in un'anonima sera di fine maggio e a poche ore dalla storica qualificazione della Dea in Champions League. Il Gasp, protagonista di questa stagione, ha deciso di godersi i frutti del suo lavoro e di restare nella piazza in cui, da quattro anni, ha aperto un ciclo da sogno.

Decisione consapevole e comprensibile, la sua, che però per il momento mette in difficoltà la Roma, adesso alle prese con la ricerca di un'alternativa valida a colui il quale, nelle ultime ore, sembrava potesse rappresentare un'ottima soluzione per il post Ranieri. Gasperini avrebbe portato novità, freschezza, organizzazione e - si sperava - anche un sistema di gioco tanto efficace quanto esteticamente godibile. Che fare dunque? Tocca guardarsi intorno per sceglierne una sorta di erede, un soluzione alternativa che possa portare in dote anche una minima parte di ciò che avrebbe dato il piemontese.

La priorità sarà quindi quella di restringere il campo e scegliere il prima possibile, magari contestualmente all'arrivo in città di Gianluca Petrachi, direttore sportivo che a breve dovrebbe liberarsi dal Torino. C'è un mercato da pensare, alcuni giocatori da ascoltare e altri da blindare. Basti pensare, per esempio, alla situazione Zaniolo, una questione che il caos societario non sta sicuramente aiutando a risolvere. Quindi serve chiarezza e serve in fretta, perché la Roma ha bisogno di ripartire al più presto per tirare una riga netta su quella che è l'ultima, deludente stagione.

Roma, salta Gasperini: De Zerbi e Giampaolo le alternative

Alternative, si diceva. Saltato Antonio Conte, di recente la Roma si è dovuta rassegnare anche alla porta in faccia sbattutale in faccia da Maurizio Sarri, il quale - dopo la finale di Europa League - è atteso nella Torino bianconera. Negli ultimi tempi si era paventata anche l'ipotesi legata a Gennaro Gattuso, in uscita dal Milan, che però avrebbe deciso di andare ad allenare all'estero per smaltire definitivamente le scorie dell'esperienza rossonera.

In mezzo a tutto ciò ha quindi preso quota l'ipotesi legata a Marco Giampaolo, tecnico che a breve annuncerà il divorzio dalla Sampdoria, mai contattato ma nome che ugualmente stuzzica i dirigenti giallorossi, chiamati ad affidarsi a qualcuno capace a dare un'identità di gioco ben precisa alla squadra. Giampaolo quest'anno ha chiuso con un onorevole piazzamento nella metà alta della classifica, ma i rapporti con Ferrero si sono definitivamente incrinati. Qualche punto più indietro si è fermato invece Roberto De Zerbi, che al Sassuolo è arrivato l'estate dopo una deludente gestione targata Bucchi e Iachini.

Secondo il Corriere dello Sport, in questo momento l'ex allenatore del Benevento sarebbe addirittura il favorito per la panchina di una Roma che vive di paure e incertezze. Il suo stile di gioco è difficile da assimilare e la pazienza della piazza capitolina potrebbe non aiutarlo in tal senso, però il precedente Di Francesco fa ben sperare: al primo anno in panchina, l'abruzzese - che arrivava proprio dai neroverdi - ha conquistato un terzo posto in campionato e portato la squadra alla semifinale di Champions League.

Il suo 4-3-3 darebbe anche una continuità a livello tattico, ma prima di chiudere per lui bisogna considerare che De Zerbi ha comunque tanti estimatori in giro per la penisola. Inoltre, particolare da non sottovalutare, proprio per via dell'inesperienza nel reggere un certo tipo di pressioni, a Roma non tutti lo reputano pronto per l'incarico. E lui, guardando la cosa dalla prospettiva opposta, potrebbe anche esserne d'accordo.

Pallotta, modello Ajax e obiettivo Champions League

In tutto questo si sta muovendo anche James Pallotta. Il numero uno della società di recente è stato fortemente contestato dalla tifoseria per la gestione del caso De Rossi, ma chi gli lavora a stretto contatto ha assicurato che dopo la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la voglia lavorare per tornare protagonisti è davvero tanta. Squadra e società andranno ristrutturate e per farlo è stato indicato il modello Ajax, una squadra dalla quale il presidente è stato particolarmente impressionato.

Secondo il Corriere dello Sport, Pallotta avrebbe usato i Lancieri come esempio dal quale ripartire, un contesto sano in cui la crescita di giovani è sì di primaria importanza, ma viene abbinata a un percorso sportivo che porta risultati importanti. Per questo la prima cosa da fare sarà quella di snellire sensibilmente il monte ingaggi, sacrificando - non senza qualche dispiacere - gente come Dzeko, Kolarov e magari anche Manolas. Oltre, ovviamente, a Daniele De Rossi: i due si sono sentiti e hanno cercato di venirsi incontro, ma le esigenze attuali dell'azienda lasciano poco spazio ai sentimentalismi.

Il presidente potrebbe essere presente quando l'ormai ex capitano darà l'addio, ma per il momento ha delegato ogni decisione ai suoi più stretti collaboratori. In città sono rimasti solo Baldissoni, il quale si occupa esclusivamente della questione stadio, Fienga, Totti e Massara, ai quali dovrebbe aggiungersi anche Petrachi a breve, ovvero quando Cairo deciderà di slegarlo dall'ultimo anno di contratto con il Torino. Per il resto si attende di capire quale sarà il futuro allenatore, una pedina fondamentale se si vuole pensare di ripartire di slancio.

La Roma ha bisogno di certezze e la società sta cercando di (ri)trovare la strada giusta, rientrando su quel percorso imboccato con la nomina di Monchi e Di Francesco che, durante la loro prima stagione, avevano fatto intravedere ottime cose. Poi le cessioni a pioggia per soddisfare la UEFA hanno rotto qualche meccanismo di troppo e, mai come quest'anno, gente come Alisson, Nainggolan e Strootman ha fatto sentire la propria mancanza. Ma questo è il passato: la Roma, proiettata nel futuro, è pronta a cambiare marcia.