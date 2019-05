I bavaresi pronti a offrire 80 milioni, Paratici ne vuole almeno 100 e valuterà il futuro dell'argentino soltanto dopo l'arrivo del nuovo allenatore. In corsa anche Atletico, Man Utd e Liverpool.

0 condivisioni

di Simone Cola - 29/05/2019 14:35 | aggiornato 29/05/2019 14:40

Resta ancora da definire nei dettagli quella che sarà la Juventus 2019/2020: nella stagione che verrà i campioni d'Italia saranno chiamati a confermarsi in Serie A e a inseguire nuovamente un successo in Champions League ormai diventato prioritario per la dirigenza, ma al momento si trovano ad avere un calciomercato parzialmente bloccato a causa dei dubbi relativi al nome del prossimo allenatore, che avrà il compito di riprendere - e magari addirittura migliorare - il lavoro fatto negli ultimi 5 anni da Massimiliano Allegri.

Intanto però luglio si avvicina, e alla riapertura ufficiale delle trattative la Juventus rischia di farsi trovare impreparata rispetto alla concorrenza e senza un preciso piano relativo ad acquisti e cessioni: il calciomercato, oltre al rientro dei numerosi prestiti, ha segnato per adesso alla voce "arrivi" soltanto il nome di Aaron Ramsey, bloccato già a gennaio. Un colpo sicuramente di grande spessore, tuttavia non l'unico in una campagna acquisti che secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola potrebbe prevedere anche la cessione di un nome importante, necessaria per intervenire sulle altre aree dove i bianconeri necessitano di rinforzi.

In questo senso il nome più chiacchierato è sempre quello di Paulo Dybala, da tempo nel mirino dell'Inter e di numerosi top club europei: la novità di oggi è che il Bayern Monaco sarebbe ormai prossimo a passare dalle parole ai fatti e prossimo a recapitare alla Juventus un'offerta pari a 80 milioni di euro per assicurarsi la Joya. Con la conferma di Allegri in panchina l'argentino sarebbe stato quasi sicuramente costretto a partire, ma il cambio di allenatore induce la società bianconera a riflettere sul futuro di un giocatore che Paratici considera molto importante e di cui comunque non si priverà per meno di 100 milioni.

Alla Juventus dal 2015, Paulo Dybala ha collezionato complessivamente 182 presenze in bianconero segnando 78 gol.

Calciomercato, il futuro di Dybala alla Juventus è un rebus

Dybala è reduce da una stagione giocata decisamente al di sotto delle proprie possibilità: l'arrivo di Cristiano Ronaldo, unito alle scelte tattiche di Allegri - il tecnico livornese non intendeva rinunciare a Mandzukic nel suo tridente - non ha messo l'argentino nelle migliori condizioni per esprimere quelle qualità che negli anni precedenti lo avevano portato ad essere considerato un punto fermo della Juventus sia per il presente che per un futuro che ancora oggi appare nebuloso e che diventerà più chiaro soltanto dopo la nomina del nuovo allenatore.

42 presenze e appena 10 gol, questo lo score di Paulo Dybala nella stagione appena conclusa. Numeri deludenti che però non hanno fatto calare più di tanto il suo valore agli occhi della Juventus: in attesa di conoscere le intenzioni del nuovo allenatore i bianconeri per il momento sono intenzionati a respingere ogni offerta per quello che considerano ancora - per età e qualità - il giocatore di maggior valore in rosa, ma certo è che anche nel caso che alla Continassa decidano di cedere l'argentino non lo faranno per 80 milioni.

Per il Corriere, il valore dell'attaccante si attesta sempre almeno sui 100 milioni di euro: questa è la cifra per cui, soltanto dopo aver deciso il futuro di un campione di appena 25 anni e sotto contratto fino al 2022, la Juventus si siederà a parlare con eventuali acquirenti. Deciso a rinnovare la propria rosa, per avere l'argentino il Bayern Monaco sarà quindi costretto ad alzare l'offerta e a fare i conti, in caso di via libera bianconero, con la concorrenza rappresentata al momento da Manchester United, Liverpool e Atletico Madrid. E l'Inter? Il club nerazzurro sembra ormai defilato: se non dovesse rientrare nei piani del futuro tecnico dei campioni d'Italia, Dybala preferirebbe infatti misurarsi con un altro campionato europeo.