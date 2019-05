Conte è già a Milano per i primi obblighi di natura promozionale con il club, l'annuncio arriverà entro venerdì quando ci sarà la prima uscita ufficiale da nuovo tecnico dell'Inter. Il coach salentino partirà infatti per Madrid con la dirigenza nerazzurra per assistere alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham in programma al Wanda Metropolitano.

